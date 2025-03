La Policía tuvo detenidos a dos niños con precintos

En el marco de la represión a la marcha de jubilados e hinchas en las inmediaciones del Congreso, las fuerzas de seguridad de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, detuvieron a dos menores de 12 y 14 años. Durante dos horas, estuvieron esposados con precintos, a la intemperie y sin abrigo.

“Salían del colegio a las 6 de la tarde y al ver que estaba todo cortado, empezaron a caminar para buscar una parada y volver a Retiro. Se encontraron con la corrida y tuvieron miedo, empezaron a correr, uno tenía un mate y se le voló. Los policías, con esa excusa, dijeron que tiraban piedras a la Casa Rosada”, relató la madre de uno de los adolescentes en diálogo con El Destape 1070.

Además, contó que los detuvieron de manera violenta: “Los tiraron al piso, al de 12 años se le tiró encima para ponerle precinto y tenerlos esposados”.

“Yo me entero después de dos horas cuando me pudo llamar una señora. No los dejaron sacar el celular ni llamar a los padres y los chicos de los nervios no se acordaban de los teléfonos de nosotros”, agregó.

Añadió que fueron retenidos al aire libre y, entrada la noche y habiendo bajado la temperatura, no los dejaron ponerse las camperas: “No les permitieron ni hacer pis”.

“Están muy asustados”, describió la mujer, y adelantó que junto con la madre del compañero de su hijo presentarán una denuncia judicial.