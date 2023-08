Julio Garro repartió tablets a jubilados

A 11 días de las paso, la campaña no da respiro. El candidato de Juntos por el Cambio, Julio Garro, llevó adelante en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, una campaña de conectividad para jubilados y entregó 250 tablets.

“Los jubilados vamos a ganar” gritó un abuelo a Garro luego de recibir su Tablet. Garro respondía “como lo dije hace un rato cuando me toco conversar, esto tiene que ver con devolverle algo a los adultos mayores, que en su mayoría son jubilados y que han hecho de su vida un gran esfuerzo y muchas veces no lo reconocemos.

Sobre la entrega de los aparatos tecnológicos, el candidato dijo que no quiere que se tome esto como un regalo, sino que “es un reconocimiento al esfuerzo, de lo que han hecho por nuestra ciudad, por nuestra provincia y por nuestro país. Se rompieron el lomo laburando y muchas veces tienen que ver como se llevan cosas gente que no trabaja y ellos que no pueden llegar a fin de mes. Simplemente un reconocimiento y una caricia al alma.”

También se tomó un momento para hablar sobre que se amplió la red de wi fi en varios sectores de la ciudad. Sobre ello decía #la ciudad crece día a día, es imposible no ampliarse porque necesitamos cada vez ser más abarcativos, seguir llegando con internet a los barrios, a los colegios. Por ejemplo hemos puesto muchísimas alarmas en los colegios que no había conectividad y hoy están puestas. Siempre hay algo para hacer, es una ciudad muy grande”.

Por último se refirió al cariño que recibió por parte de la gente que fue a recibir su Tablet y dijo sentirse muy contento por el cariño que le propiciaron.