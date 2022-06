Kicillof en el Día del Periodista: "La grieta es un invento de los medios porteños"

En el marco del Día del Periodista, el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, enfatizó esta mañana que "la grieta es un invento de los medios porteños".

"En un momento muy intenso donde la prensa porteña está enfatizando que en las internas y en las confrontaciones, recorro como gobernador distritos gobernados por mi oposición, y la verdad es que con esos intendentes encuentro problemas comunes, coincidencias muy grandes, trabajo en conjunto, no ocurre eso que dicen los medios porteños", expresó en una charla ante periodistas acreditados.

Por otro lado, también hizo referencia a los problemas edilicios y de calefacción que surgieron la semana pasada en las escuelas ante la ola de frío. En este sentido, explicó: "El Enargas pidió revisar todas las instalaciones en 2018, y en el invierno que viene hubo desastres como la muerte de Sandra y Ruben, porque no había obras, se había parado toda la obra en todo el país por el FMI. La Provincia se llenó de esqueletos de obras sin terminar. Cuando lanzamos nuestro Gobierno, emitimos un plan, que se está desarrollando y es 'Escuelas a la obra', para hacer un diagnóstico completo de la situación edilicia de todas las escuelas provinciales, que tampoco había cuando asumimos. Era lógico que no haya porque el Gobierno anterior no estaba dispuesto a invertir un peso en eso. Lo peor que le podía pasar es exhibir un problema que no pensaba resolver".

En esta camino, el gobernador resaltó que "de ahí a esta parte tenemos concluidas más de de 4 mil obras en mejores edilicias de las escuelas, entre esas obras detectamos 1967 vinculadas con las instalaciones de gas, de las cuales ya hicimos 1556 ya terminadas". "Nunca se hizo nada así, obviamente hay una obsesión con mostrar lo que falta en la Provincia y no lo que se hizo o se va a hacer", añadió.