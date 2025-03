Kicillof respondió a Milei en la apertura de sesiones: “Con la democracia y el federalismo no se juega”

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el día de ayer la apertura del 153° período legislativo con un discurso marcado por fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. “La Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración”, sostuvo, dejando en claro su posición frente a las políticas económicas y sociales del Ejecutivo nacional.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Kicillof se refirió a las declaraciones de Milei sobre una posible intervención federal en Buenos Aires. “El Presidente amenazó con intervenir la Provincia y pretendió echar al Gobernador por redes sociales. Parece una distopía tragicómica, pero es lo que ocurrió”, expresó con tono tajante. En ese sentido, aseguró: “No se puede ser tan impune, cínico e irresponsable”.

El mandatario provincial también comparó la actitud de Milei con la promoción de la fallida criptomoneda $Libra y advirtió sobre el peligro de utilizar “el mandato que le dio la democracia para atentar contra ella”. Además, recalcó que “Milei parece olvidar algo fundamental: él gobierna la Nación, pero no gobierna las provincias. Los gobernadores no somos empleados del Presidente”. En su análisis sobre la economía, Kicillof no escatimó críticas al acuerdo con el FMI y los efectos del ajuste. “El plan económico de Milei, como otros planes neoliberales en nuestra historia, implica planchar el dólar, los salarios y ajustar fuertemente el presupuesto”, señaló.

Según el gobernador, las medidas de Milei ya generaron una caída del salario mínimo del 30% y una retracción del consumo, con desplomes del 15% en las ventas minoristas y del 11% en supermercados.

En el cierre, Kicillof realizó dos pedidos concretos a la Legislatura respecto al presupuesto 2025 y la suspensión de las PASO. “Quiero hacer dos pedidos a esta Legislatura. El primero tiene que ver con las leyes que no logramos que fueran aprobadas en diciembre pasado: presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento”, afirmó.

Luego agregó: “Solicito que, a la máxima brevedad, se resuelva esta situación de incertidumbre. Por mi parte, entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables. En cualquier caso, la decisión le corresponde a esta Legislatura. Lo único que les pido es celeridad”.