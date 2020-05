Kicillof sobre el aislamiento: "No aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que "no importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires" porque "hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida; fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría".

"En el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la provincia y el que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás", dijo Kicillof en una conferencia prensa.

Además el gobernador bonaerense sostuvo que el transporte público "sólo está permitido para trabajadores esenciales con la debida documentación", debido a que es "el principal propagador del virus", durante una conferencia de prensa.

También expresó la necesidad de "impedir el desabastecimiento de productos y el aumento de precios" y que en los comercios "no nos podemos dar el lujo de la normalidad" y que se abrirán "los de cercanía" y que los centros comerciales continuarán cerrados.

"El mensaje sigue siendo: quedate en casa", sintetizó el gobernador.

Estamos muy orgullosos y muy conformes por la manera en la que se ha llevado esto", reflexionó el Gobiernador, que se mostró dispuesto a "encarar esta nueva etapa, con nuevos permisos, que tienen que tener protocolos".

"En Gran Buenos Aires, el que quiera presionar y abrir todo está poniendo en riesgo a los demás . No volvemos a lo que era antes porque los países que así lo hacen tienen que lamentar a miles de víctimas fatales. No vamos a aceptar ninguna presión, que además es perjudicial. La mayoría de la población usa la cabeza y quiere cuidarse", dijo.

La provincia tiene 1800 asentamiento, detalló el gobernador. "Estamos cuidando a los sectores populares, medios y altos. Hay que ir con muchísima cautela. Si cometemos un error se lamenta en vidas", afirmó Kicillof.

El gobernador bonaerense afirmó que no habilitarán grandes cadenas comerciales, sólo comercios de cercanía en el conurbano.

En el interior de la provincia, aseguró, se redujo el contagio de modo eficaz. "Hay supervisión férreas para el ingreso de cada pueblo. Se permiten actividades comerciales y de esparcimiento en comunidades donde el virus no circula".