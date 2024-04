“La Argentina que tenía Milei en la cabeza no va a ser”

En declaraciones radiales, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, expuso su análisis sobre la marcha federal educativa de este martes y aseveró que “un millón de pibes definió que la Argentina que Milei tenía en la cabeza no va a ser”.

En esta línea, el titular de Infraestructura afirmó que la movilización fue producto de un “gran consenso” y que “fue impresionante”. A su vez marcó que se produjo “un hito que nos permite sentir que no se perdieron las claridades básicas”.

“No sé qué acuerdos hizo con los grandes grupos económicos del mundo, pero el plan que tenía, no va a ser. No sé cuál va a ser, pero ese que pretendía, no”, aseveró el funcionario de Kicillof e hizo hincapié en que “estamos ante un gobierno que no logra entender lo que significa la universidad pública en la Argentina”.

Sumado a esto, calificó a las actitudes del Presidente como “autoritarias y cerradas” y que “tiene dificultades para sentarse a una mesa a hacer política”.

Además, se refirió a la complicada situación que aqueja a la obra pública y remarcó que “está frenada en todo el país” e incluye 166 obras en universidades nacionales, como laboratorios, campus, bibliotecas. A la vez, valoró la decisión del gobernador Axel Kicillof de poner en marcha los trabajos vinculados a la obra pública en la Provincia que indicó “están al 60 o 70 % de su finalización”.

Sobre esto, Katopodis detalló que la prioridad serán los centros de desarrollo infantil, las escuelas técnicas y los trabajos en las universidades nacionales.