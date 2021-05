La increíble cifra que pagó Macri por casi 100 jardines que nunca se hicieron

Según Felix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, quién presentó una denuncia contra el exministro Alejandro Finocchiaro y al exministro Esteban Bullrich, ambos en el ministerio de Educación, durante la gestión de Mauricio Macri, por el pago de obras en jardines escolares que nunca se hicieron.

“Denunciamos al ex ministro Alejandro Finocchiaro y al ex ministro Esteban Bullrich, junto al equipo de conducción del Ministerio y la Secretaría de Educación”, explicó Crous en Radio 10.

De acuerdo a lo que confirmó, la denuncia tiene sustento en el pago de 93 jardines de infantes - cabe destacar que habían prometido 3.000- que nunca tuvieron su finalización de obras.

“La denuncia es por la no capacidad de realizar las obras, los antecedentes, demoras en el inicio, el abandono de las obras, la decisión de no cuidar los bienes, el quebranto de la empresa, la actitud del Estado de no rescindir los acuerdos sin justificación”, agregó.

A su vez, destacó que el Estado perdió por estas obras que no terminaron nunca. "Son centenares de millones de pesos los adelantos de obra", aseguró.

Por último remarcó que la auditoría es muy completa y extensa que realiza la dirección de asuntos jurídicos del ministerio de Educación", finalizó Crous, en diálogo con "Mañana Sylvestre".