La UGATT dice "¡No al ajuste!"

El Consejo Directivo de la UGATT (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) emitió este lunes un comunicado donde informa que se dio por normalizada en la provincia de Santa Fe la segunda regional de la entidad. "Es un paso más para que nuestros compañeros y compañeras puedan desarrollar la defensa de nuestro pueblo trabajador en cada rincón de esta bendita Nación".

Los cargos de la regional quedaron conformados de la siguiente manera: SUTRAVCOVI asume la Secretaría General, mientras que Camioneros de Santa Fe ocupará el rol de Secretario Adjunto.

Por otro lado, en el encuentro se refirió que "la inseguridad es una realidad instaurada en esta provincia. Los empresarios toman de abogados a los fiscales para la persecución y la detención de los trabajadores y dirigentes gremiales".

"Dirigentes sindicales de todo el país nos organizamos para que esta unión de trabajadores del transporte, la logística y los servicios sea cada vez más grande, tenga más representación y más fuerza en la lucha. ¡Bregamos por un verdadero federalismo nacional!", al tiempo que advirtieron: "¡No al ajuste!".

En ese sentido, reclamaron "paritarias libres que no tengan techo, queremos la salud para nuestros trabajadores que padecen discapacidades. Le venimos diciendo ´no´ al impuesto al trabajo (mal llamado Impuesto a las Ganancias) hace muchos años. Este maldito impuesto hace que a las y los trabajadores del transporte nos obliguen a trabajar horas extraordinarias, días feriados, por el pago de nuestros viáticos que sirven para la comida de los compañeros, y por todo esto nos descuentan un gran porcentaje de nuestro salario. No podemos dejar que el humo de la Ciudad de Buenos Aires nos nuble la visión y no nos deje ver los verdaderos problemas que padecemos las y los trabajadores".

En la misma línea, recalcaron: "Creemos profundamente que la organización vence al tiempo, creemos que en tiempos de paz todo reclamo es genuino y las formas de canalizarlos es mediante las organizaciones libres del pueblo".

"Vamos a seguir reclamando y exigiendo lo que nos merecemos, lo que es nuestro. Honraremos a los que nos antecedieron en la construcción de la Patria y continuaremos el camino doctrinario que nos encomendó el justicialismo", agregaron.

"¡Estamos en tiempo de paz, compañeros! trabajemos para salir de esta situación acuciante que sufrimos los trabajadores. Nutrámonos de peronismo. Nuestro pueblo trabajador, ya ajustado por demás, no puede soportar otro maldito ajuste", finaliza el comunicado.

Causa Vialidad

También fue tema de discusión el pedido de prisión a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. La mayoría de los dirigentes presentes llamaron a tener cautela, a no inmiscuirse en temas políticos que puedan ser parte de una campaña electoral anticipada, sino más bien "ocuparse de los problemas que vienen generando el ajuste que sufren los salarios de los trabajadores con la devaluación encubierta".

Omar Maturano, secretario general de la UGATT, afirmó: "Esto es como la leña verde, hace humo. No nos deja ver el problema principal que es el ajuste a nuestros trabajadores. Necesitamos armar todas las regionales de la UGATT en nuestra Patria para así afrontar los problemas que se vienen".

Finalmente, se dio lectura al documento formalizado de común acuerdo por todos los integrantes de UGATT, titulado "Maldito ajuste", y se mencionó que la próxima normalización sería en la provincia de Buenos Aires, cuyo plenario se realizará en la localidad de Mar del Plata.

Todas las mociones fueron aprobadas por unanimidad y celebradas por los presentes.