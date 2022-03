Las repercusiones en el oficialismo tras la apertura de las sesiones ordinarias

Tras la apertura del 140º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, se planteó el escenario actual del país y las políticas a desarrollar durante el año en curso.

Finalizada la exposición, Diario Hoy dialogó con referentes del oficialismo en una rueda de prensa.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, declaró: "Hubo un balance importante en un momento bisagra. Se inició este período legislativo con lo peor de la pandemia superado, porque tenemos un presidente que se puso al frente de la lucha por la seguridad sanitaria de los argentinos y una campaña de vacunación histórica, referente en el mundo".

"Argentina se destaca a nivel internacional por el índice de cobertura de la vacunación, también por haber protegido y cuidado el empleo y la producción. Hoy miramos para adelante con una reactivación en curso donde se ve una industria creciendo, la construcción activa, la energía marcando nuevos récords, asique esto nos permite mirar para adelante con otros ojos", agregó.

Por eso, señaló, "el presidente anunció un plan de desarrollo industrial a largo plazo, por primera vez en mucho tiempo Argentina se propone planificar con objetivos bien concretos. Es un plan no para el Gobierno, sino para la Argentina".

Sobre la actitud de algunos legisladores de Juntos por el Cambio, que se retiraron en plena sesión, dijo: "Me pareció muy mal. Se comportaron como barrabravas, a los gritos, con insultos, así no funciona la democracia. El discurso del presidente tuvo muchos elementos basados en la unidad y el diálogo, pero en democracia la discrepancia se dialoga, este no es el camino. Igual, no hay que generalizar, hubo otros legisladores que actuaron con respeto".

"Me pareció un gran discurso", aseguró el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, "una mirada humilde reconociendo los logros pero reconociendo las dificultades", explicó y agregó "para mi cumplió gratamente los objetivos".

Sobre el acuerdo con el FMI, aseguró que "ni bien ingrese el proyecto tenemos que definir el camino parlamentario, tiene que tener un criterio unificado"

Además, opinó sobre la actitud de la bancada del PRO que se retiró del recinto cuando el presidente aseguró que la deuda es culpa de la gestión Macri. "Prefiero quedarme con la actitud de los diputados que se quedaron en la bancada",aseguró "esas actitudes no nos hacen bien".

"Vamos a necesitar un acuerdo político que nos permita trabajar", concluyó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aseguró que fue "un discurso que mira al futuro sin olvidar el pasado" y destacó las negociaciones con el FMI y los acreedores privados: "lo que hicimos con el FMI y los acreedores privados".

Además señaló que "la Argentina viene dando signos de recuperación económica" y enfatizó que "no habrá ajuste". En este sentido agregó "seguiremos un camino de inclusión social y crecimiento económico".

Con respecto a la actitud de la bancada del PRO, señaló que "la Argentina esta cansada de brabuconadas ".