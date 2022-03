El Presidente Alberto Fernández dio inicio en el mediodía de ayer al 140° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en el que se refirió a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, la no aprobación del Presupuesto 2022 y la Justicia, entre otros puntos.

Además, anunció la elaboración de un plan basado en “nueve misiones industrializadoras”, con la meta de fortalecer el programa de ­desarrollo integral, ya que la Argentina “necesita tener una economía ordenada para darles previsibilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, a las clases medias, a las empresarias y empresarios”.

Con respecto al Presupuesto, en un tramo de su exposición el jefe de Estado manifestó: “Vengo hoy a esta Asamblea Legislativa con la humildad de alguien que sabe que sus convicciones son tan inconmovibles como que su accionar es humano, y por consiguiente susceptible de errores”, y agregó: “Es muy ingrato ver que, viniendo de años tan difíciles, los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles”.

Asimismo, el primer mandatario señaló que en casi 40 años de democracia es “la primera vez que se re­chaza un Presupuesto en este recinto, a lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en el año 2010”.

“Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí este año”, lanzó el Presidente.

Deuda externa

Con respecto a la deuda externa de la Argentina, Fernández repasó que en 2018 el expresidente “Mauricio Macri decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por un monto total de 57.000 millones de dólares”.

Y apuntó: “Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional”, y señaló que “el Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado nacional asumía al tiempo de tomar la deuda”.

“El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente ni una carretera. Solo nos quedó una deuda externa impagable”, enfatizó.

“En 2020 logramos una exitosa reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera. Entonces, Argentina logró ahorrar al cabo de diez años más de 38.000 millones de dólares”.

El nuevo acuerdo con el Fondo “es una refinanciación de aquel préstamo que nos permite no usar en estos años recursos nacionales para pagar los compromisos. Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de cuatro años y medio. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección”, indicó.

Y señaló: “Este acuerdo no ­restringe los derechos de nuestros jubilados y jubiladas que recuperamos en el año 2020”. En tanto, dijo que “en Argentina se acabaron los tarifazos” y que “no habrá una reforma laboral”.

Adelantó también que “elevaremos los documentos que constituyan el acuerdo al Congreso de la Nación con la totalidad de los detalles”.

La Justicia

Con respecto a la Justicia en la Argentina, Fernández expresó: “Necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal. Lamentablemente, el proyecto de ley de Reforma Judicial que envié en 2020, que fue aprobado por el Senado, ahora ha perdido estado parlamentario. Lo que está sucediendo en el Poder Judicial en Argentina es grave”.

“La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”, consideró.

Y precisó que “durante la administración anterior existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la República, afectando los derechos y garantías de los habitantes de nuestra Nación”.

Además, el jefe de Estado afirmó: “Me ocupé de que no existan causas armadas entre los servicios de ­inteligencia, las autoridades de los poderes públicos y miembros que deshonran la administración de justicia”, y agregó que garantizó “que no existan nuevos encarcelamientos sin sustento jurídico”. “En la Argentina no hay espacio para el espionaje político. No se intervienen teléfonos sin causa judicial”, afirmó.

Contra la oposición

“La Argentina padeció, en distintos momentos de su historia, la aplicación de políticas que determinaron la exclusión de millones de argentinos y argentinas. Las políticas aplicadas por la última dictadura militar, las políticas que derivaron en la crisis del 2001 y las políticas impuestas en los cuatro años que precedieron nuestra llegada al gobierno son prueba de lo dicho”, consideró el Presidente, quien afirmó: “En todos esos períodos a los que me estoy refiriendo aumentaron el desempleo, la informalidad y la pobreza”.

El repunte de la economía

Con respecto a la economía, el mandatario destacó que “asistió a un fin de año de 2021 exhibiendo una profunda recuperación del 10,3% del PBI”, y explicó que “hubo varios motores importantes de esa recuperación”, entre los cuales se encuentran la obra pública, la industria, la construcción y la producción de alimentos y bebidas.

Asimismo, sostuvo que “la recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada y la rentabilidad en su mayor nivel en más de tres años”.

“En 2021 la inversión productiva fue 13% mayor que la de 2019”, dijo Fernández, e indicó que “el empleo formal se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020”, ala vez que sostuvo que “la tasa de desocupación fue del 8,2% en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años”.

Para finalizar, en relación a los sueldos, Fernández dijo que “los salarios reales del sector privado registrado, y pese a la elevada inflación, tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque a un ritmo inferior al que queremos”.