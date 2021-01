Leticia Díaz, la primera mujer en ocupar una jefatura en Prefectura

Licenciada en Psicología, especialista en Inteligencia Criminal y a punto de terminar una especialización en Psicología Forense, Leticia Díaz está haciendo historia al convertirse en la primera oficial jefa de Prefectura al asumir en Dique Luján.

"El cargo es prefecto", afirma esta mujer de 39 años que a los 8 ya soñaba con ingresar a la fuerza.

Nació y vive en Zárate, localidad bonaerense a orilla del río Paraná, donde Prefectura tiene uno de sus centros de formación y obvia presencia por ser zona costera.

"Me identifiqué desde chica. Creo que ya a los 8 años, cuando me preguntaban en la escuela qué iba a ser de grande, ya decía que iba a ser prefecto. Y me miraban raro", cuenta.

Su hijo de 8 años repite el deseo infantil de su mamá. Su papá también es prefecto, y tal como lo disponen los reglamentos de la fuerza, quienes son pareja no pueden estar en el mismo destino laboral.

Díaz se enteró a fines de octubre del año pasado que sería la jefa de la Prefectura Dique Luján, una noticia que, reconoce, la sorprendió y la alegró. Asumió su cargo en un acto realizado en el Ministerio de Seguridad de Nación.

Antes que ella, Noelia López, con el grado de subprefecto, estuvo a cargo de Prefectura Victoria.

Los últimos datos oficiales revelan, que actualmente Prefectura cuenta con más 22 mil personas en la fuerza, de las cuales 3.200 son mujeres.