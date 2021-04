En la reunión que mantuvo con representantes de obras sociales y prepagas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió a diario Hoy qué porcentaje aumentó la derivación de pacientes de CABA al territorio bonaerense y cuál es la situación puntual de La Plata.



Kicillof señaló que “la cepa Manaos y la cepa inglesa, británica, están en todos lados. Está en la Ciudad, se irán conociendo los números, a mí no me toca decirlo. Esto es así, no se puede separar. El sistema sanitario y también el complejo demográfico que tenemos es uno solo. ¿Cómo es lo que estoy diciendo? No es que nos estamos arrojando las estadísticas o la gente que tiene problemas. Lo que va pasando es que cuando se ocupan las clínicas en la Ciudad de Buenos Aires, empiezan las prestadoras, las prepagas, a contratar otras clínicas que están en la Provincia. De esa manera se va completando todo el sistema”.



El mandatario se centró en la búsqueda de la solución al sostener que “inexorablemente, sea el inicio donde sea, esté donde esté, se está esparciendo, están creciendo los casos, es la situación que vivimos”.



En relación a las decisiones del Gobierno nacional que la Provincia decidió acompañar, remarcó que “las restricciones que uno toma tienen una suerte de inercia, de retardo. Las medidas que se toman hoy de menor circulación van a tener resultado recién dentro de un par de semanas. Probablemente, las que tomó el Presidente, que han reducido la circulación, sobre todo en las jurisdicciones que acatamos, (el resultado) se va a ver dentro de 15 días. Por eso los contagios siguen creciendo. Tampoco quiere decir que van a bajar los contagios abruptamente, sino que se va a desacelerar la curva de contagios. Si se desa­celera, entonces la gente que lamentablemente necesita terapia intensiva empieza a ser menos y se puede sostener una estabilidad. Pero lo que necesitamos es bajarla”.



“Lo que nos dice el sistema privado es que necesitamos que haya menos contagios. Recién veíamos las estadísticas. De cada 100 contagios de hoy, dentro de unos días va a haber 5 o 6 personas que van a necesitar ir a un hospital. De esas 5 o 6, va a haber una que va a terminar en terapia intensiva”, concluyó el mandatario.