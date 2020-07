Los hipermercados venderán solamente productos esenciales en la Ciudad

La Municipalidad de La Plata llegó a un acuerdo para que en esta nueva etapa de la cuarentena en el AMBA, los hipermercados vendan sólo productos esenciales en la Ciudad. La medid regirá hasta el final de esta nueva etapa del aislamiento, que culminará el 17 de julio.

Así lo anunció el intendente, Julio Garro, quien señaló que esta medida se adoptó para que no exista una competencia desleal con los comercios minoristas, ya que varios no pueden abrir por no ser esenciales.

Cabe destacar que los hipermercados no podrán vender artículos de indumentaria, electrodomésticos, elementos de bazar, entre otros. Este acuerdo comenzará a implementarse a partir de la fecha y hasta el cierre de esta fase 1.