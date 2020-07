Tras permanecer internado por segujda vz en el Sanatorio Los Arcos y realizarse estudios de control, el ex presidente Carlos Menem recibió el alta médica. Este nuevo ingreso se dio luego de padecer una neumonía semanas atrás.



Su cardiólogo personal explicó que el ex mandatario “siempre estuvo bien y que no hubo una recaída, sino que se lo volvió a internar para hacerle controles y estudios más específicos de los riñones y la diabetes”.

"Llegamos a los 90 años viejito!!! Comienzo este día parafraseándote 'Estamos mal pero vamos bien' Hoy es tu cumple, pero Dios me dio el regalo a mi de tenerte en este día. Te amo con mi alma. Fuerza pá", escribió este jueves en su cuenta de Twitter su hija, Zulemita Menem.

Menem había sido dado de alta el lunes pasado del Instituto del Diagnóstico tras recuperarse de una neumonía y debía retornar este miércoles a efectuarse controles médicos, pero se decidió que permanezca en internación para facilitar el nuevo chequeo.

Su familia decidió que los controles se efectúen en el Sanatorio Los Arcos, más cercano al domicilio del expresidente y no en el Instituto del Diagnóstico donde había estado internado hasta el lunes.

"La diabetes que tiene ataca el corazón y los riñones, y hay que controlarla de cerca. Se logró que mejorara de la neumonía y se decidió que vuelva a su domicilio para que se estudie afuera para no estar en la clínica con los riesgos que implica en medio de una pandemia", explicaron, por su parte, las fuentes de su entorno consultadas.

El exmandatario estuvo internado desde el 13 de junio hasta el lunes pasado por una neumonía bacteriana. Durante ese período, fue sometido a tratamientos con medicamentos que dieron resultado, mientras los análisis de coronavirus que se le realizaron fueron negativos.