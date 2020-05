“Mientras las loterías permanecen cerradas, los clandestinos se están llevando todo el juego”

Para sorpresa general, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos resolvió suspender el pasado jueves hasta nuevo aviso la apertura de las agencias de juego, luego de mantener una reunión con intendentes bonaerenses.

Según había informado el Instituto, las agencias de juego habían sido habilitadas “como resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional por el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof”. Sin embargo, horas después dieron marcha atrás con la decisión, y el sector debe esperar nuevas medidas.

En diálogo con diario Hoy, Gustavo Aquino, integrante de Agencieros Autoconvocados, dio detalles sobre la polémica noticia. El agenciero afirmó que lo que ocurrió fue una desprolijidad y detalló: “El día jueves, a las 2 de la madrugada, el presidente de Lotería envió un tweet anunciando que ese mismo día abríamos las agencias.

Esto implicaba rápidamente poner en funcionamiento las máquinas, avisar al personal, etcétera. El horario de apertura de las agencias iba a ser de 11 a 21. Abrimos, empezamos a tomar sorteos y a las dos horas nos avisaron que teníamos que cerrar. Se echaron para atrás. En ese mismo momento hubo una reunión del gobernador con 15 intendentes donde decidieron cerrar las agencias de un momento a otro”.

Aquino contó que al día siguiente del anuncio de cierre fueron a la Casa de Gobierno. “Nos recibieron y nos informaron que quieren darnos un subsidio mientras dure la cuarentena a través de lo que denominaron la apuesta remota, que consiste en captar apuestas por celular”, contó. Sin embargo, la decisión no pareció caer del todo bien entre los agencieros: “Con eso quedamos muertos porque nos sacan del circuito”.

“El inconveniente es que los sorteos se están haciendo. ¿Y quién se lleva el juego? El clandestino. Mientras nosotros estamos cerrados, el juego se lo queda el clandestino. Lo que estamos pidiendo, porque no entramos en ningún DNU, es un préstamo a tasa cero a través del Banco Provincia, que a partir de que se levante la cuarentena lo empezamos a pagar en 12 o 18 cuotas”, afirmó.

Movilización

“Las agencias de lotería somos un lugar de paso: el que va al almacén, a la farmacia, a la peluquería, pasa y juega un número. No es que te tenés que trasladar, tomarte un micro para ir a una agencia. Si nosotros pudiésemos abrir no tendríamos ningún inconveniente, ya que nos obligaron a hacer un protocolo: que pongamos vidrios, líneas de piso que tengan 50 centímetros entre las personas y quienes atendemos, y un metro y medio entre cliente y cliente. No hay ninguna razón para mantenernos cerrados mientras los clandestinos se llevan todo el juego”, relató Aquino.

En tal sentido, detalló que los Agencieros Autoconvocados invitan a una movilización hoy a las 11 en el Puente Pueyrredón: “Tenemos una Cámara que no se exime, que se encuentra dormida, por lo que nosotros vamos a manifestarnos por nuestros derechos”.



Crisis

Aquino ahondó que “Capital Federal, que tiene más casos de Covid-19 que nosotros, tiene las agencias abiertas. Provincias como Mendoza, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, también. ¿Y nosotros? No sabemos hasta cuándo vamos a permanecer en esta situación, pero probablemente sea durante un tiempo más”.

Por otro lado, el agenciero relató cómo está impactando la crisis económica nacional al rubro: “En Lotería de la Provincia hay 6.000 empleados aproximadamente y corremos un serio riesgo de suspender trabajadores porque no les podemos pagar. Hace unos días les depositaron a mis dos empleadas el 50% de un salario mínimo (entre $8.000 y $9.000), pero las cargas sociales de marzo las tuve que pagar enteras yo. Ahora me llegó el 50% de abril, y ya estamos en mayo y continuamos cerrados. La situación es desesperante”, remató.