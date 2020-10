"No se dejen confundir, sigan cuidándose", remarcó Kicillof al anunciar la nueva fase

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio en conferencia de prensa los detalles de la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. La misma se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, en La Plata.

“Por siete semanas consecutivas, se han ido reduciendo los casos. En agosto tuvimos 5.300 casos por día, y esta semana la cifra es de 2800 casos por día. Es decir que lenta pero paulatinamente, se han reducido en un 47 por ciento los casos positivos que pudimos detectar”, detalló el mandatario. Y agregó que lo mismo ocurrió con la ocupación de camas de terapia intensiva, "que registraba 1260 casos en un momento, y hoy estamos en 870. Una reducción lenta pero sustancial, por eso tenemos que seguir caminando con cuidado, sin relajarnos".

Si bien en el AMBA hay un descenso lento, sistemático y paulatino de los casos, en el interior de la provincia hubo una tendencia contraria, de crecimiento de los contagios, que refleja lo que ocurre en el resto del país. Los casos pasaron de 500 a 1400. Sin embargo, “en el total de casos, la provincia observa una reducción”.

“En el interior, 100 municipios están en una situación de distanciamiento regulada por el decreto nacional, y es donde instauramos un sistema de fases (3,4 y 5). Hoy tenemos 48 en fase 3, y solo 14 en fase 5”, comentó Kicillof.

En tanto, en el AMBA “seguimos trabajando en fase 3, pero hemos dispuesto diferentes etapas en tanto se sigan reduciendo los casos. Trabajo en casas particulares, restaurantes y bares al aire libre, salidas recreativas y encuentros de hasta 10 personas al aire libre se implementaron esta semana. Si la semana próxima los casos siguen bajando, pasaríamos a una nueva etapa que contempla la apertura de locales en centros comerciales (no patios de comidas), ensayos y asistencia de artistas a sus estudios, talleres culturales, actividades deportivas al aire libre, todo con protocolos y especificaciones que se explicarán el próximo lunes”, agregó.

Educación

En materia educativa, según la situación epidemiológica de cada municipio, se estableció un rango de riesgo bajo, medio y alto. “En 15 distritos que estaban en condición de riesgo bajo se establecieron actividades presenciales en 338 escuelas, y desde el 10 de noviembre, esperamos sumar otras 350, totalizando 25 distritos en esas condiciones. Siempre de manera escalonada y progresiva”, comentó el gobernador.

Y detalló que en los 79 distritos de riesgo medio, “se autoriza la realización voluntaria de actividades socioeducativas adentro de predios cerrados pero al aire libre, de hasta 10 alumnos”.

En cuanto a los de riesgo alto, “no habrá regreso a la presencialidad en las aulas. Si mejora la situación, se evaluará”.

Por otro lado, Kicillof comentó que la Provincia puso en marcha el programa ATR de recuperación del vínculo escolar para los alumnos que lo perdieron, en cualquiera de los niveles epidemiológicos. “Si los chicos no pueden ir a la escuela por el riesgo de contagio, iremos con la escuela a buscar a los chicos”, aseguró el gobernador.

Turismo

Esta mejora en la curva “nos permitió establecer una fecha de inicio para la temporada de verano, el 1 de noviembre para propietarios no residentes en toda la provincia, no solo la costa atlántica. En tanto, el 1 de diciembre para los turistas en general. No vuelve la temporada tal como la conocíamos, les pedimos que la vivan con responsabilidad y cuidado”, dijo Kicillof.

Además, comentó que estará a disposición la aplicación Cuidar Verano, que va a dar la posibilidad de asistir a destinos con atractivos turísticos. Aunque “habrá protocolos muy estrictos en cuanto al alojamiento”.

“Aquellos que estén vacacionando y den positivo de Covid, intentaremos que regrese a su lugar de domicilio, porque la prioridad es cuidar a los demás. En casos graves, habrá que dar una respuesta sanitaria inmediata en el municipio donde se encuentre. Por eso, habrá refuerzos importantes en el sistema sanitario”, explicó Kicillof.

Cultura

Se permitirán espectáculos al aire libre, y actividades culturales y espectáculos en salas donde haya condiciones de ventilación y posibilidades de distanciamiento.

Por último, el gobernador destacó: “Solo cuando llegue la vacuna, podremos descansar. Mientras tanto, les pido que se sigan cuidando, que no se dejen confundir y no hagan caso a quienes nos quieren dañar la autoestima”.