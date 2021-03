Opiniones diversas sobre las palabras de Fernández

El presidente Alberto Fernández inauguró el 139° periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. En un discurso encendido, además de hacer un balance de su gestión hasta el momento, anunció una batería de medidas que definirán el futuro de la gestión y criticó al gobierno de Mauricio Macri al que caracterizó de "administración fraudulenta" y también los privilegios del poder judicial.

Tras el discurso, distintas voces del oficialismo dieron su opinión:

Marcelo Casaretto

"Fue un excelente mensaje de todo el trabajo realizado en estos 14 meses de gobierno y lo que se va a hacer de acá en el futuro. Con una agenda parlamentaria intensa con proyectos de ley que ya conocemos y otros que va a presentar", afirmó Marcelo Casaretto diputado del Frente de Todos en exclusiva para este medio.

"En relación con el endeudamiento es tremendo lo que pasó en la Argentina, es algo muy grave y dijo que va a presentar una denuncia lo que me parece correcto. Lo de la Justicia es algo recurrente, la justicia sigue sin reformas y con privilegios", concluyó Casaretto.

Hugo Yasky

"Fue un discurso que marca una agenda para la Cámara de Diputados que va a significar mucho debate pero reafirmando el compromiso de resolver el problema de los más postergados", afirmó Hugo Yasky en declaraciones a este medio.

"Lo del fin de semana fue deplorable, fue una apología del pensamiento más violento de la Argentina de los que quisieron favorecer a los genocidas con el 2x1 ahora muestran la hilacha"

Finalmente dijo que "esperamos tratar el proyecto de impuesto a las ganancias rapidamente".

Matías Kulfas

"Fue una revisión de todo lo actuado en el 2020 para resolver la pandemia y afrontarla con el menor daño posible y sobre el futuro. La agenda del 2021 es una agenda economica con una reactivación en curso, es una agenda muy completa", dijo el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matias Kulfas.

"Hay un camino muy diferente al gobierno anterior que generó este tarifazo que perjudicó el ingreso de los hogares. Es una transición tarifaria", comentó sobre el tarifazo del gobierno anterior.

Además afirmó que la intensión de reformar la Justicia "no es ninguna guerra" y sobre la deuda aseguró que "funcionarios internacionales reconocieron que los 55 mil millones de dólares fue un pago prácticamente para que Macri pudiera llegar con una chance electoral".

Gabriel Katopodis





"Fue un discurso potente, se plantearon ejes muy claros" afirmó el ministro de Obras Públicas y destacó que "en las Obras Públicas el gobierno anterior llevó el interés de unos pocos al estado, estuvieron de los dos lados del mostrador".

Agustín Rossi

"El presidente hizo un discurso muy exhaustivo del estado de la nación, para nosotros es muy importante haber empezado a desactivar la bomba de tiempo que heredamos del gobierno anterior con la deuda que logramos reestructurar", afirmó el ministro de Defensa Agustín Rossi y añadió "fue un discurso claro y contundente".

Las voces de la oposición

El presidente del Bloque de Senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, aseguró que el tono del discurso de Axel Kicillof no “fue revanchista ni agresivo” aunque sí planteó que “fue una hora y cuarenta minutos del 2020 hasta ahora y de este año apenas 15 minutos”.



“Vamos a analizar, la presencialidad hay que analizarla, dice que empezar las clases es porque hay un acuerdo salarial, que hayan arrancado no quiere decir que empezaran 4 millones de chicos, con suerte fueron 400.000, no quiero profundizar en las noticias, en la ruptura del entramado social, venimos de una Argentina donde nunca un joven se hubiese vacunado antes que su abuelo, estuvo mal pero como estuvieron haciendo cola con los abuelos se tienen que vacunar”.



Por su parte, el titular del Bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, dijo: “Destaco, al igual que el gobernador, la unidad de la política frente a la pandemia para buscar soluciones. Sin embargo, creo que hubo mucho diagnóstico y pocas propuestas”.



“Aunque con un tono conciliador, dedicó gran parte del discurso a repartir culpas, sin hacer autocrítica sobre su primer año de gestión. Reconocer errores hubiera sido un gesto honesto y de grandeza”, aseveró y agregó: “Respecto de la pandemia, creo que hizo un análisis del sistema de salud muy tendencioso, omitiendo datos y sin ninguna referencia al escándalo de los ‘vacunatorios vip’, que es una demanda de la sociedad como quedó demostrado en estos días”.



“Sobre la educación, es preciso decir que la vuelta a la presencialidad no fue un acto de gobierno, sino una demanda de la sociedad y de la oposición, que se pronunció con decisión sobre lo fundamental del regreso a las aulas”, apuntó.



Para finalizar remarcó: “El tono de epopeya del discurso no tiene correlato en los resultados de este primer año de gobierno. Para lo que viene, nuestra actitud será la misma, la de acompañar, proponer y marcar diferencias cuando corresponda. Nosotros seguiremos apostando al diálogo”.



En tanto, el senador por la octava sección electoral Juan Pablo Allan a través de las redes sociales fue más duro con Kicillof: “En estos 14 meses vivimos una realidad muy distinta al relato inventado por el gobernador. Hoy la Provincia necesita acciones concretas; estamos siempre junto a los bonaerenses. Apretón de manos”.