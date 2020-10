Organizaciones sociales desmienten intento de toma del Palacio Municipal

Este miércoles, se produjeron incidentes frente a la Municipalidad de La Plata, cuando organizaciones sociales insistían en expresar sus reclamos a una administración que hace oídos sordos.

Según fuentes consultadas por este medio, se produjeron empujones y forcejeos por calle 11, debido a que agentes de la guardia municipal habrían agredido a un grupo de manifestantes, lo cual contrasta con ciertas versiones que estuvieron circulando en algunos medios, que aseguran hubo un intento de toma del Palacio Municipal.

"Las organizaciones sociales vamos a sacar un comunicado repudiando la información que hizo circular la Municipalidad de La Plata. Negamos agresiones y las versiones que hizo circular Julio Garro, quien sigue sin escuchar las demandas de los barrios populares, que reclaman mayor asistencia alimentaria a los comedores y ollas populares, además del reconocimiento de promotores de salud y de género durante la pandemia", afirmó uno de los manifestantes.

Y agregó: "La estigmatización y las mentiras sobre las protestas sociales no son el camino, pero lamentablemente a esto nos tiene acostumbrados esta gestión de Juntos por el Cambio".

Otro de los referentes señaló: "Se han agudizado los problemas en este contexto de pandemia; la situación no da para más. Hemos hablado hace un tiempo con algunos funcionarios, pero desde hace dos meses no nos dan respuestas. Sabemos de estas prácticas de desvíos de fondos a cuentas o cooperativas que no son claras en desmedro de las cooperativas que sí están trabajando en los barrios de la ciudad".