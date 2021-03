Otra vez la Ciudad de Buenos Aires decepciona con la campaña de vacunación

En la mañana de hoy cientos de personas fueron convocadas para recibir la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus en el estadio de River. Sin embargo cuando la gente comenzó a llegar, las dosis no estaban disponibles por "un error logístico".

Según dijeron desde el gobierno de la Ciudad, se emitió un mail informando la cancelación del turno pero el mensaje no le llegó a nadie. Según el testimonio de los allí presentes, ayer recibieron el mail confirmando el turno pero no sabían nada de la cancelación.

"Recibí la primera dosis de Sinopharm el día 3 de marzo, estoy citada para hoy a las 10:45 y recibií tres notificaciones", comentó Silvina una ginecóloga a este medio, "llego al lugar y me entero que no hay dosis para los citados para hoy", explicó "la última confirmación la recibí ayer pero hoy dijeron que no las tenían".

Como es de costumbre en los operativos de la Ciudad, se improvisó una lista de quienes no pudieron recibir la segunda dosis pero temen que el sistema los registre como vacunados.