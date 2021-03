Quinteros de la región se movilizaron en reclamo de mayor seguridad

Miles de productores del cordón frutihortícola de la ciudad de La Plata se movilizaron ayer a las puertas de la Municipalidad para plantear nuevamente al intendente Julio Garro una serie de reclamos vinculados a la necesidad de infraestructura básica para poder desarrollar su actividad y que les permita además mejorar la seguridad en una zona muy afectada por la delincuencia.



Voceros de la Municipalidad indicaron a diario Hoy que si bien “entendemos el reclamo, lo vinculado a la seguridad debe ser cursado hacia el Ministerio de Seguridad que está a cargo de los patrullajes, por lo cual acompañamos su reclamo de reforzar

con­troles”.



“Más allá de eso, desde el municipio se mantiene la postura de trabajar conjuntamente si hay temas de gestión a resolver. Se los convocó a una mesa de trabajo con áreas operativas y no quisieron ir”, señalaron y por tanto apuntaron a “un reclamo político” de organizaciones vinculadas a la diputada Florencia Saintout: “Si ellos no aceptan es porque en verdad no quieren el diálogo y trabajar para solucionar los problemas”, sentenciaron.



Desde las multisectorial de más de 10 organizaciones que nuclean el movimiento de los productores en la ciudad, Wilson Machuca (MTE Rural) negó a este medio cualquier motivación “política” en las movilizaciones y recordó que “el intendente sigue haciendo oídos sordos a nuestros planteos, se había comprometido a una reunión con él para el 22 de febrero, la cual nunca cumplió, y nos termina mandando con tres secretarios que no tienen la forma de resolver nuestros planteos”.



“Ahora no nos dio ninguna fecha para otra reunión, queremos charlar con Garro en una mesa porque es quien tiene la soluciones a nuestros reclamos: necesitamos que se mejoren las condiciones de las calles porque si no, ¿cómo seguimos sacando las verduras?, ¿cómo ingresa una ambulancia o un patrullero?, que haya iluminación, que el Municipio nos brinde los servicios que bien pagamos con nuestros impuestos”, explicó el productor.



Machuca dijo además que “le ofrecimos incluso poner nuestros tractores y mano de obra si nos traían una camioneta con escombros para un mejorado y ni siquiera hicieron eso, estamos muy cansados, nos mienten y hacen oídos sordos”.



En ese marco adelantó que “la semana próxima nos reuniremos en asambleas para avanzar en un paro nacional quintero”.