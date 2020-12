Realizan un abrazo solidario a Amado Boudou en Tribunales

Organizaciones sociales llevan adelante esta tarde un abrazo solidario en Tribunales, en respaldo al ex vicepresidente Amado Boudou, después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años de prisión del ex funcionario por la apropiación de la calcográfica "Ciccone".

El encuentro, que comenzó a las 13 en el Palacio de Justicia del microcentro porteño, donde funciona el máximo tribunal, fue organizado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, junto a ATE Capital, entre otras organizaciones y referentes de los derechos humanos, como el Padre Francisco "Paco" Olveira.

"No esperaremos a que el juez le revoque o no la prisión domiciliaria. La mejor manera de apoyar a nuestro Gobierno nacional y popular es combatiendo el lawfare que tanto daña la democracia", indicaron los organizadores en un comunicado.

El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, sostuvo que el objetivo de la movilización es denunciar que la Justicia "está destruyendo el Estado de derecho".

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, señaló en declaraciones al diario Hoy: "Estoy acá acompañando a Amado y repudiando este Poder Judicial corrupto, decadente, que ya nos tiene hartos con sus demostraciones de poder que no son a favor de las mayorías, sino que sistemáticamente juega para los intereses más concentrados, para la derecha y en contra de la democracia. Lo de Amado es una excusa más".

En cuanto a cómo podría modificarse el funcionamiento de la Justicia, señaló que "se cambia con poder politico, ganando las elecciones, consolidando la mayoria en las cámaras y avanzando en reformas profundas que tienen que ver con cambios radicales en el Poder Judicial, en el perfil de los jueces. No puede seguir ocurriendo que los jueces argentinos nazcan del propio Poder Judicial sin instancias de oxigenación. Pero estos son procesos muy largos, de hecho nuestro Gobierno va a cumplir un año y aún tenemos este tipo de gestos. No son cuestiones fáciles de resolver, pero tenemos que tener la voluntad política para hacerlo".

Eduardo Valdés, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Frente de Todos), también dialogó con este medio al respecto: "Me parece un matonaje judicial, un vicepresidente de la Nación no se merece que no haya fundamentos, cuando ha estado siempre a derecho. Es una verguenza, están queriendo decirnos `el poder soy yo´. No estamos en un régimen feudal, sino democrático, donde el poder reside en el voto polular".

Adhirieron a la convocatoria Curas en Opción Por los Pobres, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecuménico por los DDHH y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, entre otras organizaciones.

El ex vicepresidente, junto a otros imputados, había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el también ex ministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena, pero el máximo tribunal declaró "inadmisible" ese planteo.