Sarlo se retractó: “Me autocritico, no debí decir por debajo de la mesa”

La escritora y ensayista Beatriz Sarlo se retractó y aseguró que no debió decir que la propuesta de vacunación que recibió fue “por debajo de la mesa” y le pidió disculpas a la Provincia. En declaraciones a radio Con Vos dijo: “Que me disculpe la Provincia por utilizar mal la expresión” y aclaró que la invitación le llegó a través del editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, algo que ella interpretó como un hecho que “ocurre en una esfera semiprivada” y que por eso lo definió como algo “que se pone debajo de la mesa”.

Desde hace tiempo ya, en las Conferencias de Actualización Epidemiológica el gobernador y los integrantes de su Gabinete vienen emitiendo quejas sobre los medios que buscan desinformar y confundir llevando adelante una enorme campaña antivacunación.

El caso de Beatriz Sarlo puede funcionar como ejemplo de ello, ya que los titulares que se vieron cuando recién se conoció la información la mostraban como una persona que se negó a una invitación para convertirse en una “vacunada vip”, algo muy lejano a la realidad.

Cabe destacar que cuando las vacunas llegaron al país, varios dirigentes de la oposición llegaron a decir que la “Sputnik V” era veneno y desde la Provincia se anunció que unas 100 dosis serían destinadas a una campaña de concientización convocando a referentes de la cultura, el deporte e intelectuales para que se vacunaran públicamente con el objetivo de generar confianza. Cuando el dato fue público, salieron las críticas sobre el privilegio de algunos y tanto el gobernador, Axel Kicillof, como el ministro de Salud, Daniel Gollan, ratificaron la medida frente a unos 200 vacunadores y la prensa que asistió el 5 de febrero al Hospital El Dique, de Ensenada, momento en que el gobierno provincial homenajeó a los que están en la primera línea de la lucha contra la Covid.

En aquella ocasión se indicó que si vacunar a una personalidad del deporte, el arte o la cultura, implicaba que los bonaerenses dudosos se inclinaran por la inmunización, esa vacuna estaba bien destinada. Por aquel entonces, la idea de un “vacunatorio vip” y la confirmación de su existencia era una quimera.

Una de las personalidades elegidas para generar ese efecto de confianza dentro de la población fue la escritora Beatriz Sarlo, que además es una persona mayor de 60 años, destacada en el ámbito de la cultura y la academia con una amplia trayectoria y reconocimiento, y una orientación política no cercana a la del gobierno de la Provincia. Para sumarla, la Provincia se contactó con el director editorial de Siglo XXI, Carlos Díaz, (dicha editorial publica trabajos de Kicillof, Quereilhac y también de Sarlo) para consultarlo sobre la posibilidad de que Sarlo pueda sumarse a la mencionada campaña de concientización.

Una campaña por derecha

Carlos Díaz contacta a Sarlo vía mail el 22 de enero a las 12.16 para comentarle la iniciativa. En el correo puede leerse: “Es una campaña bien pensada, o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA”. “Es todo por derecha, nada trucho. Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que ya lo hicieron, que se saquen una foto o que su nombre circule en listas de personalidades que dieron el paso”. “Sabés que a mí no se me juega nada en esto así si decís que sí o que no todo me parecerá muy bien.” “Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes”.

Apenas unos minutos después, Sarlo respondió rechazando la invitación y días después comentó en un programa de televisión: “Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa”, y es por esta declaración que es llamada como testigo en la causa judicial iniciada por los “vacunatorios vip” en el Ministerio de Salud de la Nación.

Su editor, que además fue el contacto para invitar a la escritora a sumarse a la campaña, hizo su descargo a través de Twitter para dejar en claro que desde un principio manifestó que no era nada trucho, ni por debajo de la mesa como declaró la escritora en TN.

Sarlo declaró ayer en sede judicial ante el doctor Eduardo Taiano, titular de la fiscalía federal N°3, que tenía claro que la invitación era por una campaña de concientización, pero que ella residía en Capital y no en Provincia, por lo que no quería que “la vacuna se transformara en un toma y daca por vacunar a una persona conocida. Es decir, estaba esperando que me tocara de acuerdo a mi edad y lugar de residencia”.

De esta forma, la posibilidad de que la escritora formara parte de los “vacunados vip” que le costaron la cabeza al exministro de Salud de la Nación Ginés González García quedó descartada, ya que el gobierno bonaerense sinceró el 26 de enero su intención de vacunar a un centenar de personalidades para combatir con ejemplos la campaña antivacuna de la oposición.