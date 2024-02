Scioli y Torres ratificaron el trabajo conjunto entre Provincia y Nación

El mandatario chubutense, Ignacio “Nacho” Torres, y el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, coincidieron en destacar el trabajo incansable de brigadistas y bomberos en pos de controlar el incendio iniciado hace más de diez días.

El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres y el secretario de Deportes, Turismo y Ambiente de Nación, Daniel Scioli, brindaron esta tarde una conferencia de prensa durante la cual se abordó ante los medios el estado de situación actual del siniestro desatado en el Parque Nacional “Los Alerces”.

Del encuentro, desarrollado en el Centro Cultural Melipal de la ciudad de Esquel, al cabo de una recorrida aérea que las autoridades efectuaron por las zonas afectadas por el fuego, participaron además la subsecretaria de Ambiente de la Nación, Ana María Vidal de Lamas, y el intendente local, Matías Taccetta. Asimismo, estuvieron presentes también funcionarios del ejecutivo chubutense, diputados provinciales, autoridades de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, referentes del Servicio Provincial y Nacional de Manejo del Fuego y representantes del Parque Nacional “Los Alerces”, entre otros.

Al tomar la palabra, el mandatario chubutense agradeció la presencia de los funcionarios nacionales y destacó la importancia de poder articular estrategias conjuntas entre Nación y la Provincia, a través de “liderazgos que tiendan a unir en un momento tan importante como el que estamos atravesando en el país”.

Al respecto, Torres expresó su agradecimiento especial por su visita a Daniel Scioli “que ya es un amigo de la provincia, desde hace mucho tiempo viene acompañando a Chubut desde distintos roles, desde misiones comerciales, turismo, la verdad es una persona con una profunda vocación de servicio y que tiene muy presente el potencial de nuestra provincia”, y añadió: “Hoy está presente en circunstancias muy difíciles, donde estamos atravesando una situación muy compleja, muy complicada, con relación al incendio; pero además de abordar puntualmente el tema que nos ocupa, que es controlar el fuego, también estuvimos trabajando en el día después; porque no podemos dejar de trabajar para que el turismo siga activo en la zona, para crecer en materia turística, para dinamizar la economía, para que no se paren los distintos eventos deportivos que tenemos. Es tener una mirada del día después”.

Más adelante, dejó en claro que “hoy estamos comprometidos todos en controlar el fuego, y ayer fue muy movilizador para mí estar presente en terreno con los brigadistas, y ver cómo nuestros brigadistas, hermanados los brigadistas del Sistema Nacional del Manejo del Fuego, y de otras provincias -hoy se suman brigadistas de Santa Fe- de Provincia de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, todos colabrorando y – literalmente- poniendo el cuerpo para cuidar la vida de tantos vecinos. Por el contrario y en paralelo, el ver que un puñado de delincuentes, de miserables, como dije ayer, intentaban reactivar focos de incendio en distintas zonas de la ciudad. Por eso, el día uno que el incendio esté controlado, quiero llevarles la tranquilidad a todos los esquelenses y a todos los chubutenses que esta vez no va a quedar en la nada”.

Trabajar sin grietas

En esta línea, Torres sostuvo que “si bien -lamentablemente por este tema- estamos en la agenda nacional, sirvió para que haya un acercamiento por parte de la Justicia Federal, y que le dé celeridad a otras causas que tienen que ver con inicio intencional de fuegos y toma de tierras, que dormían hace años. No tenemos tiempo para burocracias y tenemos que actuar rápido, y por ello agradezco a Daniel Scioli, porque lo llamé hace exactamente 48 horas, y me dijo mañana estoy en Chubut. Se hizo presente con respuestas y resultados concretos, activando un aporte de 1.500 millones de pesos del Tesoro Nacional que son más que necesarios para compensar mucho de lo que se está utilizando en el Parque Nacional y en jurisdicción provincial, para liberar partidas de indumentaria para los brigadistas; y sobre todo para valorar que acá no hay grieta, la Provincia y el Gobierno nacional tenemos que trabajar de manera conjunta, el Estado nacional y provincial tenemos la responsabilidad de dar respuestas a la gente, trabajando mancomunadamente, con resultados, de forma rápida, con responsabilidad y sin partidismo”.

El Gobernador ejemplificó que “en estos momentos están combatiendo el fuego brigadistas de distintas provincias, del Gobierno nacional, y más allá de la cuestión crítica, es símbolo que tenemos que estar juntos y que necesitamos de liderazgos que tiendan a unir en un momento tan importante para Argentina. Agradezco, Daniel, sus gestiones en el orden nacional”.

Por su parte, Daniel Scioli valoró “el coraje y la decisión del Gobernador Torres, de encarar un cambio en Chubut que tiene que ver con los valores que acaba de citar, de abordar de forma integral las temáticas, codo a codo con el Gobierno nacional, y con el nivel municipal. Y más con las características de los acontecimientos que acabamos de presenciar, donde uno puede ver a los brigadistas arriesgando su vida, desplegando un operativo logístico extraordinario, de modo que el fuego no llegue a las poblaciones. Se demuestra, además, la solidaridad de las Provincias”, quien sumó: “Estando presente la subsecretaria de Ambiente, hemos puesto a disposición de la Provincia todo lo que está a nuestro alcance, siguiendo la instrucción del Ministro del Interior, Guillermo Francos, para que nos hagamos presente y abordemos no solo este tema, y sino también en el ámbito del deporte, ambiente y turismo”.

Siguiendo esta línea, Scioli ponderó la continuidad del plan Cuota Simple, para adquisición de pasajes y otros servicios turísticos, en cuotas, dado que “donde hay turismo hay trabajo, viene un fin de semana largo, el turismo mueve más de cuarenta rubros de la economía que tenemos que apuntalar, y reconocemos toda la diversidad que posee Chubut, del océano a la Cordillera”, afirmó.

Sede Juegos de la Patagonia

En cuanto al fomento del deporte, Scioli puso de relieve su diálogo con el responsable de Chubut Deportes, Milton Reyes, argumentando que “el deporte enseña disciplina, da salud, educa, inculca valores de perseverancia, tenacidad, el trabajo en equipo, el respeto a las reglas, y en estos momentos de reconstrucción hay que abordar el deporte de forma integral. Cumple el deporte un rol fundamental. Apoyar los Juegos de la Patagonia, donde Chubut se ha puesto como meta ser sede de los mismos”, añadiendo que “la participación de la juventud genera un impacto positivo, apelando no solo al Estado sino también a la responsabilidad social empresaria. Y continúa la política de apoyo a las obras en los clubes de barrio, que cumplen un rol de punto de encuentro, en este caso con aportes de hasta tres millones de pesos, y será el Gobernador -con su criterio- quien me indique los destinatarios”.

Por último, Scioli señaló que se abordó la Marca Patagonia en el mundo, como así también darle a Chubut una renovada expresión respecto de las colectividades.