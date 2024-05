Se agrava la situación de comedores por falta de asistencia económica

En las últimas horas, el sacerdote Eduardo de la Serna apuntó contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, y dijo que la situación de los comedores comunitarios es “dramática”. Asimismo, afirmó que el Gobierno nacional tiene “cero empatía” y “total crueldad”.

Fue en diálogo con la prensa donde el religioso manifestó: “El gobierno, cualquiera sea, debe ocuparse de la vida de la gente, no de la muerte. El hambre, la desocupación y la desesperanza son muerte. Está claro que con esta emblemática actitud de cero empatía y total crueldad, está claro que a este Gobierno la gente le importa nada”.

En esta línea, el sacerdote señaló: “El otro día Manuel Adorni dijo que el 50% de los comedores no existen, algo que es mentira, pero, más allá de eso, mientras tanto mandá la comida a los otros lugares, pero no, suspenden todo”.

“La situación en los barrios es dramática, nosotros no somos magos ni los que tenemos que dar soluciones, nosotros aportamos los que podemos. En estos momentos, para repartir no tengo más de 100 paquetes de yerba”, explicó De la Serna.

Además, el integrante de la agrupación de Curas en Opción por los Pobres afirmó: “El Gobierno se tiene que ocupar de todo esto, Milei dice que plata no hay, lo que no hay son ideas. Es decir, hay ideas perversas, pero no a favor de la gente”.