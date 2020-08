Se confirmó el primer caso de reinfección por Covid-19 en la región

Patricia Iribarren, personal de la salud de dos clínicas en la ciudad de La Plata, vive en Los Hornos y según le comunicó a este medio, se trata del primer caso positivo luego de haber padecido la enfermedad. Se había contagiado en el mes de abril y ahora, en el mes de agosto le confirmaron de su nuevo diagnóstico.

"El domingo tuve fiebre y el lunes me sentía muy mal entonces fui al hospital para que me hagan otro hisopado. Yo sospechaba que podía ser coronavirus por el cuadro que tenía, aunque no fueron los mismos síntomas que tuve en abril, ahora fueron dolores musculares", destacó.

Si bien no es el único caso en el país, sería un duro revés para la ciencia, que daba por hecho la inmunidad tras haber tenido el virus. Encima, Patricia aclaró que una de sus pacientes pasó por algo similar: "tengo una paciente que tuvo coronavirus en junio y que ahora le volvió a dar positivo".

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no han sido del todo correctas desde un principio, teniendo en cuenta que las dudas comenzaron desde el uso del tapabocas, que lo habían negado y luego lo confirmaron como indispensable.

A su vez, Iribarre, agregó "Estoy aterrada de salir de mi casa, no quiero que me vuelva a agarrar. No imaginaba que me podía pasar porque adquiríamos inmunidad lo que estábamos contagiados".

Además, le confirmó a este medio, que por ser personal de salud, utiliza el transporte público cuando va a trabajar y que es allí donde pudo haberse contagiado.