Senadora denunció amenazas de muerte de un periodista: "Publicaron el teléfono de mis padres"

Demasiada tensión vivieron en las últimas horas los senadores del oficialismo, especialmente Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por la provincia de Mendoza, que denunció públicamente las amenazas de muerte que recibieron de personas, incluídas, entre ellas, de un periodista cordobés.

"Presidenta me solidarizo con Ud. porque se publicado en una cuenta que hoy Ud. no iba a salir viva de acá. Lo publicó un periodista que es de Córdoba y tambien se publicó el domicilio de los que hoy estamos acá", dijo Fernández Sagasti, quién luego agregó: "Mi solidaridad para con todos porque publicaron nuestros números de teléfono, nuestras direcciones y direcciones de nuestros familiares. Espero que no pase nada y esto tenemos que pararlo entre todos".

La situación que envuelve a los senadores del oficialismo, es al menos preocupante, debido a la votación por la Ley de Reforma Judicial, que se trató éste jueves en el Senado.

La senadora Sagasti es abogada, martillera pública y corredora de comercio. A su vez, se presentó en las elecciones a la gobernación de Mendoza por el Frente de Todos pero cayó ante Rodolfo Suárez, del Frente Cambia Mendoza.

También fue la principal propulsora, dentro del frente de la política, del proyecto de ley de cupo femenino en festivales argentinos, el cual buscaba establecer un mínimo de 30% de artistas femeninas en festivales argentinos. La ley fue aprobada y promulgada en 2019