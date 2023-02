A mano armada y a las trompadas asaltaron a una mujer en Villa Elvira

La incontrolable ola de inseguridad que azota nuestra ciudad sigue creciendo y los robos se repiten a toda hora y lugar. En ese marco, se produjo un violento asalto la localidad platense de Villa Elvira, donde dos malvivientes abordaron a una mujer, la encañonaron, la golpearon y le sustrajeron varias de sus pertenencias para luego darse a la fuga.

De acuerdo a la información a la que accedió Trama Urbana, el episodio tuvo lugar durante la noche, alrededor de las 21:15. Fue en la zona de las calles 15 entre 72 y 73, cuando la víctima iba caminando por la vía pública. De pronto, fue sorprendida por los hampones, que se trasladaban en una motocicleta y se interpusieron en su camino, intimidándola con un arma de fuego.

Además de apuntarle con una pistola, uno de los ladrones también le propinó una feroz trompada para evitar que se resista al atraco. Acorralada por los individuos, la damnificada intentó escapar corriendo, pero no pudo hacerlo y fue interceptada a los pocos metros. Ya con la situación controlada, le exigieron que les entregara todos los objetos de valor que llevaba consigo.

Finalmente, en escasos segundos, los delincuentes lograron arrebatarle sus pertenencias y huyeron con el botín a gran velocidad, perdiéndose entre las calles del barrio. Toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del lugar del hecho y en las imágenes se puede ver el accionar de los malhechores.

Siguen prófugos

La mujer que sufrió el despiadado robo se refirió a lo acontecido y cargada de bronca por el terrible momento que debió atravesar. “Hijo de puta, me pegó una piña y se la devolví, lo bueno es que no me pasó nada”, afirmó la damnificada. Señaló que fue asistida por una vecina que vive en la zona. “Me dio agua y hielo para ponerme en la boca”, comentó.

Debido a la repetición de los episodios de inseguridad de esta índole, los frentistas manifestaron todo su enojo y exigieron que se aumenten los controles, sobre todo durante las noches. Mientras tanto, en cuanto a los sospechosos, a pesar de la filmación en la que quedó plasmado el atraco, hasta el cierre de esta edición continuaban prófugos de la Justicia y eran intensamente buscados.