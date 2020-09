Aberrante: Atropelló un perro y se fugó como si nada

El suceso ocurrió en barrio San Carlos, calle 137, entre 35 y 36, donde el conductor de un Fiat Siena, llevó por delante a un perro que estaba situado en la calle y se fugó sin importarle el daño que le causó al animal.

Si bien se sabe que el perro no tuvo lesiones graves, los vecinos buscan al implicado para tratar de entender por qué no frenó para asistir al can. El video muestra perfectamente que el conductor siempre estuvo enterado de lo sucedido.