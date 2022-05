Aburridos, prendieron fuego dos autos estacionados en Berisso

Por pura maldad y vandalismo, un grupo de personas incendió dos autos que estaban estacionados en un sector de Berisso y, pese a que el accionar quedó registrado en una cámara de seguridad, hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas. Las víctimas no solo se sienten impotentes, sino también desprotegidas.

El suceso, si bien trascendió ayer, tuvo lugar la madrugada del jueves, cuando tres revoltosos circulaban alrededor de las 3.30 por calle 13 bis, entre 168 y 169 y, sin motivo alguno, se aproximaron hasta dos coches. No dudaron en prenderlos fuego, para escapar a continuación con rumbo incierto.

Los damnificados hicieron la denuncia correspondiente y también aportaron las imágenes de una cámara de seguridad instalada en un domicilio particular que registra el momento del suceso. Pero, ni siquiera así, las autoridades de la Fuerza pudieron localizar y aprehender a los implicados, de quienes nada se sabe.

Las víctimas reconocen que no pueden hacer nada más que esperar que el seguro les cubra los daños, más allá de alertar al resto de los vecinos de la zona para que nos les pase lo mismo.

Otros frentistas del área aseveraron que no se ven controles. “Exigimos mayor presencia policial, porque esto es un desastre. Es tierra de nadie. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas, queden grabadas en una cámara y pasen los días y se no detenga a nadie? Así no se puede seguir”, dijeron.