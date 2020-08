Arde la Zona Roja: ahora balearon a una trans

La violencia extrema continúa rondando por las calles de la Zona Roja platense y en la jornada de ayer se vivió un brutal episodio en diagonal 73 y calle 3, cuando un desconocido baleó a una trans en plena vía pública.

Si bien el hecho todavía está siendo investigado, testigos consultados sobre el salvaje episodio aseguraron que se debió a causa de un incidente vinculado con drogas: “Llegaron dos sujetos en un auto, se bajaron y le exigieron a una de las trans que les vendiera droga. Como se negó, uno sacó un arma y le pegó un tiro”, sostuvo una fuente.

La víctima cayó gravemente herida al suelo y los implicados escaparon velozmente en el vehículo en el que llegaron, perdiéndose de vista. Las demás personas que se encontraban allí dieron aviso al 911 y un grupo de uniformados que se encontraba cerca arribó al lugar.

“Paremos un taxi porque la ambulancia no llega”, puede oírse en el video que filmó otra de las travestis que estaba allí, donde puede notársela visiblemente impactada por lo sucedido: “Más de media hora esperando y no llega. No queremos otra compañera más muerta. No se la puede mover porque tiene un tiro en las costillas”, agregó.

La damnificada fue trasladada hasta el hospital San Martín, donde los médicos que la atendieron constataron que el proyectil le había provocado una herida de entrada y salida en la zona media, por lo que fue sometida a una cirugía.

Por su parte, al cierre de esta edición nada se sabía de los autores del hecho, quienes continuaban siendo intensamente buscados. Según precisaron voceros, los sospechosos se desplazaban en un vehículo de alta gama, por lo que se están analizando las cámaras de seguridad de las inmediaciones.