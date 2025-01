Denuncian aberrante caso de abuso infantil en un jardín maternal de La Plata

Recientemente, un jardín infantil en el centro de La Plata fue cerrado debido a presuntas irregularidades relacionadas con una denuncia por abuso sexual. El caso ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto en alerta a las autoridades, que están investigando los hechos ocurridos en el Jardín Arlequín, situado en la calle 48 entre 15 y 16.

De acuerdo con lo informado por Trama Urbana, la denuncia fue presentada por una madre, quien relató que su hijo, de tres años, le manifestó dolores en sus partes íntimas. Al indagar sobre la causa de dichos dolores, el niño señaló que algo había sucedido en el jardín, lo que motivó a la madre a realizar la denuncia ante la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de nuestra ciudad.

A raíz de esto, se abrió una investigación, y el fiscal Condomí Alcorta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 16 de La Plata, asumió la causa, que aún se encuentra en proceso, indicaron las fuentes consultadas por este multimedio antes del cierre de esta edición.

Cabe mencionar que hasta el momento hay un sospechoso identificado, aunque no se ha realizado ninguna detención, ya que se espera el resultado de las pericias forenses para avanzar en el caso. No obstante, no se descartan arrestos.

Según las primeras versiones que fuentes le informaron a diario Hoy, el incidente habría ocurrido durante las actividades de la colonia de vacaciones, cuando varios niños asisten al jardín durante un largo horario para participar en juegos y dinámicas recreativas.

La alarma ha crecido entre los padres, ya que se ha revelado que el acusado también trabaja en otros jardines de la ciudad, lo que aumenta la preocupación entre las familias que confían el cuidado de sus hijos en esos establecimientos.

El Jardín Arlequín, ahora clausurado, es reconocido en la ciudad por su larga trayectoria, pero las denuncias han dejado a la comunidad en estado de shock. Todos esperan con urgencia los avances en la investigación, mientras las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos.