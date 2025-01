“Bala a los antichorros”: amigo del delincuente abatido juro “venganza”

Uno de los amigos del delincuente abatido por un policía en La Matanza dijo por redes sociales, más específicamente por Instagram, que jura venganza.

En la publicación el amigo mencionó: “Franco, desde chicos que somos hermanos y hacíamos nuestro propio sustento económico y ahora me dejaste solo”.

Luego habló sobre los robos que Franco cometía y añadió: “Siempre me dijiste que deje de sustraer objetos que no me pertenecen y yo no te hice caso”.

En cuanto al cariño y la cercanía que tenían como amigos, el joven agregó: “Prometo siempre tenerte en mi corazón. Pronto haremos venganza contra todos esos inútiles. Hermano, te quiero mucho”.

Además, recordó a Franco y explayó: “No se muere quien se va sino quien se olvida y yo nunca te voy a olvidar. Fortalecé a tu familia desde el cielo y cuidanos desde allá”.

“Pediremos justicia por vos y esto no puede pasar por alto. Siempre presente delincuente, hurta al Todopoderoso y hacete respetar en el cielo. Mostrales quien es el más atrevido a todos esos inútiles”, dijo el joven quien prometió justicia.

Por último, concluyó con una dedicatoria hacia el cuidado de su familia: “Cuidare de tu hijo Tahiel, él te vengará, y de tu pareja Agustina, pierde preocupación por ello”.

El caso

Cabe recordar que el hecho tuvo lugar el viernes pasado, cuando un delincuente murió durante horas de la tarde tras un enfrentamiento con un policía de la UTOI que cubría un servicio adicional en La Matanza.

El cuerpo del maleante abatido quedó tendido en Crovara y San Martín y, según se informó, los implicados en el hecho delictivo eran dos y el cómplice del delincuente fue arrestado.

Fuentes del caso señalaron que el oficial que abrió fuego se encontraba uniformado y que los cacos que iban en moto intentaron robarle ni bien lo vieron. La causa penal que se inició está a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.

Asimismo, en la escena se incautaron tres armas de fuego una de ellas con sello de Gendarmería Nacional. En tanto el agente que abrió fuego utilizó su arma reglamentaria que fue incautada por la fiscalía para pericias.