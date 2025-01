El corazón de Mateo Yagame ayudó a un nene que esperaba un trasplante

En medio de la angustia por el asesinato de Mateo Yagame ocurrido días atrás en Los Hornos, su familia dio una buena noticia: el corazón del joven ayudó a un nene que estaba esperando un trasplante.

Así lo confirmó la mamá de Mateo, Noelia Roldán, quien decidió donar los órganos de su hijo y, gracias a ello, un niño que se encontraba en la lista de espera del hospital Garrahan pudo salvar su vida.

La mujer lo contó a través de su cuenta de Facebook en la que señaló que “yo pedí solo saber su nombre pero no me dejan saber. Capaz un día esta publicación llegue a esa mamá, solo me gustaría conocer el nombre de tu bebé”.

Finalmente, Noelie les pidió a sus contactos que compartan el posteo con el deseo de que “tal vez algún día pueda volver a escucharlo”.