Fue a una cena benéfica y terminó a los tiros

Un episodio de extrema tensión se vivió en las últimas horas en un sector de nuestra ciudad, cuando en el marco de una comida un hombre sacó un arma de fuego y se le escapó un disparo, que pudo haber herido a cualquier persona, informaron fuentes policiales y judiciales consultadas por este multimedio.

De acuerdo a los voceros, todo ocurrió la noche del sábado en un domicilio emplazado en las calles 134 entre 10 y 11 de Berisso. Allí, la dueña había organizado una cena benéfica y, entre los invitados, había un sujeto de 30 años.

En un momento dado, este individuo le pidió ir al baño a la propietaria y, una vez allí y por motivos desconocidos, sacó de entre sus ropas una pistola. No está claro por qué la extrajo, pero lo cierto es que al manipularla terminó por escapársele un tiro, que impactó en la propiedad.

No conforme y como si no se hubiese dado cuenta de la gravedad de la acción, el implicado regresó a la mesa donde estaban los otros comensales, y lo hizo con el arma en la mano. La mujer que allí reside no dudó en pedirle que por favor se retirara del lugar, algo que el hombre no acató.

Demorado

Ante eso, el resto de los presentes intervino y terminaron por sacar a empujones a este sujeto, quien quedó en la calle. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y numerarios del Comando de Patrullas de la vecina localidad se hicieron presentes poco después.

Al verlos, el individuo escondió el arma debajo de un auto estacionado en la cuadra, pero fue rápidamente divisada por los agentes, quienes la incautaron para ser sometida a las pericias correspondientes. “La mujer que organizó la comida dijo dónde estaba”, señaló un portavoz, con acceso a la investigación.

En tanto, el hombre fue trasladado en calidad de demorado hasta la comisaria de la jurisdicción, bajo el delito de “portación de arma de fuego”. Ahora deberá rendir cuentas ante la Justicia platense, aunque debido al suceso ya recuperó la libertad.