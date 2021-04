Berisso: Taxista acusado de violación sigue levantando pasajeros

Evangelina, una madre de Berisso, tiene una nena de 13 años que fue violada por un conocido de la familia que se dedica a conducir un taxi. El hombre, Juan Carlos Fernando Guasti de 38 años, le dijo a la madre que "habia pegado onda con su hija".

La denuncia fue realizada desde febrero de este mes, pero a dos meses de iniciada la investigación aún no se realizó la Cámara Gesell que es vital para aclarar el caso.

"Yo estaba trabajando en mi lotería y apareció él y me dice que mi hija le estaba mandando mensajes y que eso lo había metido en problemas con la novia. Pero yo le digo "no puede ser ella no tiene celular" y él se puso nervioso y me confesó que había pegado "onda" con la nena, él tiene 38, ¿qué onda pudo haber pegad con la nena?", se preguntó Evangelina, así es como fue al médico que le confirmó la violación.

"La nena me dijo que fueron a buscar a un cable USB, él la abrazó le hizo upa y le dijo "de acá no te vas" y le cerró la puerta". dijo sobre el hecho. Evangelina pide que se agilize la causa a fin de iniciar la Cámara Gesell.

Además el acusado desobedeció las ordenes judiciales de no acercarse y de no hablar con la nena "le manda mensajes pero el primer hecho. el 9 de marzo, le tiró el taxi encima a los nenes mios" y reiteró el pedido de justicia "mi nena está con problemas de alimentación, está tomando remedios para el intestino y está muy recaída", concluyó.

Mientras tanto, el acusado sigue libre y manejando.