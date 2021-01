Boqueteros se robaron 3 millones de pesos de un comercio de Olmos

Entre la noche del martes y la madrugada de ayer, un número no identificado de delincuentes ingresaron a un local de cobros de la localidad de Lisandro Olmos y se llevaron una suma cercana a los 3 millones de pesos.



Los implicados accedieron al comercio luego de realizar un boquete en la pared desde un terreno baldío que se encuentra al lado del negocio, ubicado en la zona de 44 y 188. Con total audacia, los ladrones actuaron rápidamente y forzaron la caja de seguridad del lugar, donde se encontraba todo el efectivo.



De inmediato, sin pérdida de tiempo, procedieron a escapar. Pero antes de retirarse se llevaron con ellos las grabaciones de las cámaras de seguridad, las cuales habían registrado todo el hecho. “Los sospechosos sustrajeron el DVR donde queda almacenado el material fílmico, por lo que no hay imágenes de los sujetos”, dijo un pesquisa consultado.



No fue hasta horas más tarde, que el propio encargado del lugar descubrió lo que había sucedido. Al llegar al negocio, se dio cuenta de que desconocidos habían roto una pared y notó el faltante de dinero, además de un gran revuelo en el interior; por lo que dio aviso de inmediato a las autoridades a través de un llamado al 911.



Un móvil de la Policía se apersonó en el lugar junto con miembros de la Científica, para que realizaran los correspondientes peritajes en busca de pistas que permitan dar con el o los maleantes. “Según se pudo determinar, los individuos hicieron un boquete de 35 cm por 35 cm aproximadamente”, detalló la fuente.



Por el momento, no hay ningún detenido por el robo, aunque según trascendió se podrían realizar allanamientos en las próximas horas. De igual forma, al cierre de esta edición los autores del hecho continuaban siendo intensamente buscados por las autoridades. Por el hecho, tomó intervención la comisaría Decimoquinta y la Unidad Funcional de Instrucción en turno.



Cabe mencionar que, en apenas 24 horas, la zona Oeste de la región sufrió dos robos millonarios, que contabilizan un total de casi $5.000.000. Esto se debe a que durante la tarde del martes, un empresario de la localidad de Melchor Romero fue víctima de una grave entradera en la que cuatro sujetos le quitaron más de 10.000 dólares.