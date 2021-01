Violento robo en City Bell: le sacaron a dos chicas una valiosa cámara de fotos

Los vecinos de City Bell no ganan para sustos y los hechos de inseguridad se siguen sumando sin que la autoridad policial haga algo para solucionarlo. En las últimas horas se perpetraron nuevos robos, siendo el más grave uno que sufrieron dos chicas en pleno centro de la localidad, cuando cuatro delincuentes armados les sacaron todo lo que tenían.



El suceso marca a las claras cómo se vive hoy en ese sitio del norte platense, donde en otros momentos se respiraba tranquilidad. Ocurrió el domingo a la madrugada y tuvo como víctimas a dos jóvenes. Ellas se encontraban charlando en 13 B entre Cantilo y 473 bis cuando a las 2.30 se les acercaron cuatro hampones con cuchillos. Las amenazaron y las obligaron a darles todo lo que tenían. Así les cedieron celulares, billeteras, dinero en efectivo y una cartera que contenía entre otras cosas una cámara de fotos Cannon, cuyo valor no baja de los $75.000 .



La madre de una de las damnificadas relató que “pasaron un momento muy feo, aunque entregaron todo lo que tenían y por suerte están bien”. Agregó que luego fueron a hacer la denuncia a la comisaría Décima, que tiene jurisdicción en la zona y que allí “no contaban con personal ni con patrullero” para recorrer la zona del ilícito. Por último, sentenció que “es todo muy lamentable, váyanse haciéndose a la idea de que la seguridad no existe”. Otro allegado a ellas relató: “Hoy (por el domingo) tuvieron un día difícil, recordando reiteradamente el momento y de seguro cuando vuelvan a salir no será lo mismo”.

Mañana, reunión



Otros frentistas, lejos de quedarse callados sentenciaron: “Una verdadera pena. Qué mal momento. Este miércoles (por mañana) a las 18 en el Club Juvenil se va a realizar una reunión abierta de vecinos con personal del Ministerio de Seguridad. Estaría bueno que vayan todos los que puedan, así ven que somos muchos los que estamos alarmados”.



Otro dijo: “Cada vez peor y con el agravante de que ahora salen de a cuatro, seis o más, una vergüenza”. Un tercero señaló: “Los de la comisaría saben quiénes son”, mientras que otro aseguró: “Opino igual porque cuando me entraron a robar, el policía me dijo hasta las características de la moto de los ladrones y era tal cual. Antes por lo menos (los agentes) caminaban, ahora ni eso”.



En tanto, un vecino escribió en una red social: “¿Por qué seguimos de igual forma desde hace unos años? ¿Por qué estamos cada vez más encerrados, mientras los malhechores deambulan cada vez con más impunidad? ¿Dónde está la Policía? ¿Así nos cuidan?”.