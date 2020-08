Botón antipánico en un barrio azotado por el delito

“Subí al techo donde estuvieron los ladrones y vi manchas de sangre, por lo que estoy seguro de que herí a uno”, dijo Alberto Lavatelli. “Averiguamos en los hospitales públicos si había entrado algún baleado, pero hasta el momento no lo hizo. Estos tipos, igualmente, se curan solos, o tienen médicos particulares”, agregó.

Indignado por la situación, relató: “Soy víctima de la inseguridad. Es la tercera vez en el año, y la segunda consecutiva, que pasa algo así. No estoy en contra de la Policía, pero hay entraderas, robos en las paradas de los colectivos, arrebatos… El barrio está convulsionado y vamos a poner un botón antipánico en toda la cuadra”.

Lavatelli detalló que no hizo la denuncia “porque la Policía no aparece, entonces ¿para qué?”. Luego manifestó: “Todo el barrio es víctima de estos tipos y no puede ser que, siendo policía y pidiendo apoyo porque me están disparando, no reciba rápidamente el apoyo de un móvil. ¿Cómo será entonces cuando lo pida un particular? No va nunca...”.