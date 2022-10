Condenaron a un individuo por abusar y ejercer violencia de género hacia su pareja

El juez Claudio Bernard, perteneciente al Tribunal Oral en lo Criminal n°2 de La Plata, condenó a seis años y dos meses de prisión a Gonzalo Capriotti, al encontrarlo culpable de abuso sexual de una joven a la que había conocido mediante las redes sociales.

Para el magistrado, quedó acreditado que “al menos entre 2017 y 2018 en la localidad de Brandsen, (el imputado) mediando violencia física consistente en tomar por la fuerza a V.B.B. y violencia psicológica con la intención de doblegar su voluntad, abusó sexualmente en su perjuicio accediéndola carnalmente, aprovechándose de que la víctima por las causas antes enunciadas no pudo consentir libremente la acción”.

Durante el juicio, la perjudicada contó: “(empecé) a hablar por redes sociales (con el sujeto), era muy chica, tenía 15 años. Él me contó que me buscaba por todos lados. Encontró mi número, no me acuerdo a quién se lo pidió”. Entonces, la charla entre ambos continuó mediante WhatsApp.

Amenazas

La víctima recordó que mantuvo una relación de tres años con Capriotti, desde que ella tenía 15 y él 18 años. Pero agregó: “Al poco tiempo él empezó con que no me ponga tal cosa o usaba el teléfono en su casa y me decía que en la mesa no lo use, me daba cuenta que era más por celos que por educación. Empezó con pequeñas cosas y a medida que pasaba el tiempo iban pasando cosas más graves. Empezaba con pellizcos, empujones, me escupía también”.

Cuando la joven iba al boliche con sus amigas, contó: “(él) pasaba por al lado y me pegaba una patada o me insultaba, como que yo salía a levantarme a un chico me decía”. “Una vez, en un bar se había enojado porque un chico se me acercó a hablarme. Yo le dije que no lo conocía y dijo que yo lo había provocado. Cada vez que quería salir con mis amigas era una lucha”, agregó la víctima.

Además, señaló que Capriotti la obligaba a mostrarle su celular y la amenazaba con un cuchillo.

Luego, habló de su dificultad para dejar al acusado y terminar con la relación porque ella lo quería mucho, además de que él le decía que si lo dejaba se iba a suicidar. Muchas veces, la víctima accedía a mantener relaciones sexuales para evitar que siguiera maltratándola.

En su alegato, la fiscal Helena de la Cruz Orsi pidió que el caso sea encuadrado en un contexto de violencia de género. El juez estuvo de acuerdo con el requerimiento y condenó al Capriotti, aunque mantendrá el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.