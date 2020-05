Continúan prófugos los autores de la brutal entradera en Olmos

Pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en nuestro país, la inseguridad en las calles de la ciudad no parece tener fin. El episodio involucró a una familia de la localidad de Lisandro Olmos que quedó a completa merced de un grupo de delincuentes, quienes ingresaron a su casa en horario vespertino y perpetraron una violenta entradera.

Más de 48 horas después de cometido el brutal robo, los autores del hecho aún continúan prófugos de la Justicia. Al cierre de esta edición, todavía no se tenían pistas sobre su identidad o paradero. Además, al tratarse de una zona rural y alejada del centro de la ciudad, no hay muchas viviendas ni cámaras de seguridad, por lo que no hay registros ni testigos de lo sucedido. Por ello el trabajo de los investigadores resulta más dificultoso.

Cabe mencionar que todo sucedió durante horas de la tarde, aproximadamente pasadas las 18. Según precisaron fuentes consultadas, los malhechores ganaron el interior luego de que forzaran la entrada de una finca ubicada en 60 y 185, tras lo cual redujeron a los moradores.

Las víctimas resultaron ser un policía administrativo de 36 años que trabaja en la comisaría Novena de nuestra ciudad y su madre. Según detallaron voceros oficiales a Trama Urbana, los individuos los amenazaron con armas de fuego y los redujeron a base de golpes y patadas. Luego los arrastraron hasta el baño y los ataron con precintos, no sin antes amenazarlos nuevamente.

Ya con la situación controlada, los malhechores comenzaron a recorrer el interior del lugar, dejando un gran revuelo tras su paso. Fue así como al cabo de unos minutos, los delincuentes se hicieron con 20.000 pesos, varios electrodomésticos, diversos objetos de valor y con la camioneta Citroën Berlingo del damnificado. Esta última, usada para cargar todos los elementos sustraídos y darse a la fuga velozmente.

Momentos después, el agente pudo liberarse y luego soltó a su madre, tras lo cual dio aviso al 911. Si bien un móvil de la Policía se hizo presente en la escena, los efectivos no pudieron hacer nada, ya que no había rastro de los implicados, quienes continuaban prófugos hasta el momento. Tomó intervención la comisaría Decimoquinta, que cuenta con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción de turno.

El hecho está caratulado como Robo calificado y hasta el momento un grupo de peritos trabajaba en la vivienda para recabar pistas que puedan dar con los autores del brutal hecho.