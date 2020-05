Dejó encerrados a sus hijos para irse con su pareja

Un delirante hecho ocurrió en Abasto, durante altas horas de la noche del sábado. Una mujer dejó encerrados a sus hijos chicos para salir con su pareja. Los vecinos realizaron la denuncia del hecho, ya que además del abandono de los menores, se realizó el incumplimiento de la cuarentena obligatoria.

El suceso se desarrolló en 205 y 519, donde el Personal del área de Niñez y Adolescencia asistó al domicilio para intercerder. Allí, encontraron encerrados en una casa, a dos nenes de 7 y 11 años de edad. También asistió al lugar, el padre de los menores.

Pese al vergonzoso hecho, no hubo que lamentar daños mayores. Por esta situación, no hubo cargos realizados a ninguno de los padres por no estar a cargo de los hijos, pero se libró un acta por todo lo sucedido.