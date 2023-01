Destrozos y robo en un taller de Los Hornos que perdió todo

La imparable inseguridad no se detiene en la ciudad ni siquiera en vacaciones. Los vecinos de Los Hornos vivieron en las últimas horas un nuevo suceso que los puso en vilo, mientras las autoridades policiales hacen la vista gorda y no brindan la seguridad que deben brindar.

En esta ocasión, de acuerdo a los voceros consultados por Trama Urbana, sujetos desconocidos ingresaron durante la madrugada del sábado a un taller ubicado en las calles 143 entre 57 y 58, sin llamar la atención de los frentistas ni tampoco de ocasionales transeúntes o automovilistas.

Los malvivientes, para ganar el interior del lugar, no dudaron en destrozar tres puertas y también forzaron dos cortinas hasta levantarlas y generar otros daños.

Una vez adentro, recorrieron el lugar con total tranquilidad, conscientes de que no iban a ser atrapados. De esta manera, se hicieron de diferentes elementos que consideraron de valor, entre ellos caras herramientas. “Se las llevaron absolutamente todas y la pérdida económica es muy importante”, aseguró un portavoz ante diario Hoy.

“Los Hornos está terrible”

Como si fuese poco, la víctima utilizaba esas herramientas para trabajar, por lo que hasta no reponerlas no va a poder hacerlo, lo cual implica un segundo inconveniente, además del robo y las roturas en sí.

Con el botín en su poder, los cacos se dieron a la fuga con rumbo indefinido y los investigadores suponen que lo hicieron en algún vehículo, donde guardaron todo lo sustraído. El damnificado, desesperado, pidió a la sociedad que esté atenta por si los hampones ponen a la venta las herramientas marca Bosh Stanley en diferentes páginas.

“La Policía ni apareció”, se resignó la víctima. A su vez, otros vecinos puntualizaron: “La inseguridad en Los Hornos está terrible y desde la comisaría (la Tercera, con jurisdicción en la zona) no hacen nada y dicen que no tienen patrulleros para garantizar seguridad. Así sinceramente no se puede seguir”.