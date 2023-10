Dos ladrones armados causaron temor en un comercio céntrico

Mientras que en las últimas horas un grupo de delincuentes se llevó nada menos que diez millones de pesos durante un atraco en una carnicería de Los Hornos (hecho publicado por esta multimedia en su edición anterior), los robos en diferentes puntos de nuestra ciudad no se detienen, por el contrario, se multiplican a diario. Llamativamente, la policía de La Plata hace la vista gorda y mira para otro lado.

Fuentes oficiales le contaron ayer a Trama Urbana que durante la mañana de este miércoles se registró un nuevo y lamentable suceso delictivo, esta vez en una pañalera ubicada nada menos que en el centro platense.

Dos cacos armados se hicieron presentes con las peores intenciones en el local emplazado en las calles 9 y 45, a plena luz del día. Ingresaron y se toparon de inmediato con el empleado, a quien encañonaron, amenazaron y redujeron en cuestión de segundos.

Cuando estaban por hacerse con el dinero de la caja registradora, un vecino pasó justo por el frente, espió y llegó a captar lo que estaba sucediendo, motivo por el cual empezó a pedir ayuda a los gritos. Ante eso, los malhechores resolvieron darse a la fuga y escaparon a las corridas con rumbo desconocido, perdiéndose rápidamente de vista.

Si bien el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad, llamativamente los agentes del Comando de Patrullas La Plata, que llegaron a la escena en primer tiempo, y sus pares de la comisaría Primera, con jurisdicción en la zona, no pudieron dar con los implicados. Ni siquiera con los datos aportados por el damnificado, quien, entre otros detalles, les dijo que los delincuentes “eran dos, de aproximadamente 30 años”.

También relató que el frentista que ayudó a evitar el robo descubrió la maniobra justo cuando los intrusos se disponían a trasladarlo al fondo del comercio. “Me estaban por atar cuando avisaron”, resumió.

Llamativa inacción de la Policía

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la fuerza no habían podido localizar a los malvivientes, que ni siquiera fueron identificados. “Es extraño que no los hayan agarrado porque varias cámaras de vigilancia los filmaron. Me hace sospechar que la policía no quiere encontrarlos, y por algo será”, dijo un comerciante.

Otro indicó “estamos en pleno centro, a plena luz del día, pasan estas cosas y no se detiene a nadie. Estamos desprotegidos totalmente y lo peor que si actuamos por nuestra propia cuenta, los que terminamos presos somos nosotros”.