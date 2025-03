El padre de Kim se refirió al fallo de la Justicia: “Los chicos eran los dos culpables”

Tras conocerse la decisión de la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, en la que se estableció que el adolescente de 14 años acusado de participar del robo en el que murió Kim Gómez seguirá detenido, el padre de la pequeña se refirió al fallo de la magistrada.

En este sentido, el papá de la niña de 7 años que falleció durante un asalto en Altos de San Lorenzo aseguró que su hija “tuvo justicia” y manifestó: “No estoy contento ni triste”. Las declaraciones las hizo mediante historias de Instagram y ratificó lo que María José Lescano dictaminó sobre la participación del menor en el hecho.

“Los chicos estos eran los dos culpables. La Justicia falló a favor nuestro, estuvo difícil para la jueza porque no había muchas pruebas. Le pedí que se tome el tiempo necesario para que las cosas sean claras y que no condenemos a un chico que por ahí que, si no llegaba a ser culpable, me hubiese lastimado mucho que pase eso”, sostuvo Marcos Gómez.

En este mismo sentido, echó por tierra la coartada del adolescente que aducía no haber estado en el lugar de los hechos. Luego añadió que “yo tenía un instinto, y era fuerte porque tenés que comprobar para no condenar a cualquiera. La jueza pudo probar con la fiscal, así que se va a tener que hacerse responsable”. Cabe recordar que por disposición de Lescano, el menor seguirá alojado en un centro cerrado a la espera de una serie de informes que definirán el plazo de su privación de la libertad.

Reunión con autoridades

Continuando con su desgarrador relato, el padre de la pequeña aseveró: “La primera etapa está cerrada, Kim tuvo la justicia máxima que hay hoy, porque si no cambiamos las leyes y las cosas, esto va a pasar siempre”. Además, señaló que luego de conocer la decisión de la magistrada “salí con un vacío en el pecho, ni contento ni triste. Necesito llenar ese vacío que tengo dentro mío, hacer cosas, sentirme útil”.

Por otro lado, Marcos Gómez aseguró que en los próximos días mantendrá un encuentro con las autoridades nacionales y adelantó que “me voy a reunir con los que dirigen al país, se contactaron muchos y ya estoy arrancando con eso, para que me escuchen, escucharlos, que me den respuestas y ver qué es lo que tenemos que cambiar”.

Por último, confirmó que participará de la movilización que habrá este mediodía en plaza Moreno hasta la Gobernación para exigir mayor seguridad en la ciudad.