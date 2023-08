Encuentran a un hombre muerto en su casa

Personal policial tuvo que trasladarse a calles 73 y157 por una denuncia de ausencia de persona. una vez presentes se entrevistan con un vecino quien informa haber enviado varios mensajes a su amigo y que al no ser respondidos decide presentarse en la vivienda, observando en su llegada que la puerta de la misma se encontraba abierta.

La policia ingresó al lugar junto con el vecino, encontrando al dueño de la casa en el piso del comedor sin signos vitales. El vecino informó que su amigo tenia problemas de salud desde hace tiempo, no pudiendo especificar tales enfermedades. En el lugar no se observaron indicios de que la vivienda o el causante hayan sido objeto o victima de delito. El Same se presentó en el lugar y declararon muerta a la persona.