Encuentran a un vecino muerto en su hogar

Personal policial fue llevado por una denuncia al 911 a las calles 141 entre 513 y 514. Se entrevistaron con un vecino, quien refiere que se encontraría preocupado por otro vecino, quien hace varios días no ve.

Por lo que junto a este se ingresa al domicilio del nombrado, constatando que el cuerpo de este yacía recostado a un costado de la cama sin signos vitales.

Una ambulancia del SAME constató el fallecimiento del causante en mención. No se visualizaron signos de violencia ni en el cuerpo ni en la vivienda. No se advierte ninguna faltante y descartó hipótesis de robo.