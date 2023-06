Falso testimonio en el segundo día por el juicio de Emilia Uscamayta Curi

Hoy 29 de junio de 2023 se realizó la segunda jornada de audiencias del juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, que continuará hasta el próximo 4 de julio. Los imputados son Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena, Gastón Haramboure y Carlos Bellone quienes organizaron la fiesta “La Frontera” el primero de enero de 2016. Están siendo juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal n°3 presidido por los jueces Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali que dieron apertura a la sesión y explicaron el procedimiento.

Estuvo presente la fiscal Silvina Langone, las partes damnificadas y la defensa, quienes escucharon e interrogaron a los siete testigos: Marina Lorena Buffone, Alberto Carlos Albelo, Daniel Adrián Zamudio, Nestor Galárraga y Kevin Ogawua.

Marina Lorena Buffone es la actual pareja de Carlos Bellone, también lo era en el momento de la muerte de Emilia. La Fiscal Dra. Silvina Langone, con el acompañamiento de los abogados de la familia Uscamayta Curi, solicitó que le inicien acciones legales por el delito de falso testimonio por “omisiones” que quedaron evidenciadas cuando leyó las declaraciones de la testigo en el 2016.

El 1 de enero de ese año, por la tarde, pocas horas después de la muerte de Emilia, ella había declarado ante la DDI que los organizadores de la fiesta eran Raúl García que “se dedica a organizar eventos” y se “encargó de las bebidas que se vendieron”, Gastón (Haramboure) “que venía arreglando hace una semana atrás con mi novio para que la fiesta salga bien”, y “otro sé que se llama Santiago o Santino”, por Piedrabuena.







Langone continuó leyendo definiciones que hoy decía no recordar pero que fueron clave para la causa: “Supuestamente ellos se encargaron de traer gazebos, bancos y sillones para poner en el parque de la quinta y al lado de la pileta”. Buffone insistió en que no recordaba haber dicho eso porque “pasaron 7 años y medio”: recuerdo que “firmé y me quería ir a dormir”, explicó ante los jueces.

También agregó que no recordaba lo que ella misma había declarado ante la Fiscalía el 5 de enero de aquel año, cuando dijo que “no había guardavidas en el predio ni ambulancia en la puerta” y que “tenía entendido que eso lo tenían que traer Haramboure y Piedrabuena. Carlos Bellone iba a poner la quinta y le puso un seguro”.

En segundo lugar testificó Alberto Alvelo, quien estaba encargado del estacionamiento del evento. Afirmó haber sido contratado por (Raúl) García a quien conocía de haber trabajado anteriormente y que durante el desarrollo de la fiesta no recordaba “haber visto ningún servicio médico”.

Luego fue el turno de Adrián Daniel Zamudio, quien era delegado municipal de la localidad de Melchor Romero y vivía frente a la quinta, por lo cual estaba al tanto de las fiestas que se realizaban. En ese sentido, Zamudio rememoró que la propiedad había sido alquilada previamente a un grupo de estudiantes, en un evento que había finalizado con disturbios.

En relación al evento del 1 de enero, el ex delegado dijo que intentó organizar la suspensión del evento, ya que el comisario Verón le había hecho entender “que no estaban dadas las condiciones, pero que necesitaban el apoyo de Control Urbano”.

Zamudio aseguró que existió una negligencia de la seguridad urbana en complot con el municipio. "Me dijeron que estaba arreglado de arriba, y que no se podía suspender, hubo un hermetismo en el manejo municipal, vos querías hablar y nadie te daba bola, de ahí en más ya me querían reemplazar. Juan Manuel Garmendia, integrante del equipo de Julio Garro, dió vía libre para que la fiesta se haga igual”, sentenció.

El cuarto testimonio fue el de Néstor Galárraga, quien era director de Inspecciones al momento del hecho. “Con respecto a esa fiesta fui yo quien hizo el acta de contravención por falta del permiso municipal del lugar, de vender alcohol y no tenía seguro. Al lugar fuimos en dos móviles, en uno iban el director de Tránsito, Walter Etchevest, el director Gerardo Gioglio (Nocturnidad) y el director Emanuel Reyes (Control y Fiscalización)”. Pese a dejar constatada en las actas la suspensión del evento, la fiesta continuó igual.

Por último se hizo presente Kevin Ogawa, quien era subdelegado municipal de Melchor Romero, el segundo de Zamudio. Testificaron juntos en el inicio de las investigaciones. La fiscal Langone leyó ese testimonio “del hecho en sí se lo que ocurrió por lo que me contó el delegado municipal Adrian Daniel Zamudio. Lo que yo quiero declarar es que estuve en la reunión que se realizó con gente de Control Urbano en la Delegación donde trabajo.



En esa reuniones estuvieron los de Control Urbano Roberto Di Grazzia y Emanuel Reyes, ellos dos se comprometieron a que gente de Control Urbano iba a ir al lugar donde se va a hacer la fiesta y posteriormente clausurar el lugar y a su vez iban a necesitar apoyo de la policía para el operativo.”

Así Ogawa decidió despegarse de la declaración que había realizado Zamudio, quienes habían ido a testificar en conjunto al inicio de las investigaciones: “yo no estuve en ninguna reunión, que es lo que dije cuando me vuelven a citar, que digo no, me retrotraigo, es un error de testimonio”.

Mañana se realizará una nueva audiencia a partir de las 10hs. Desde la Asamblea Justicia por Emilia convocan a concentrar nuevamente en 8 entre 56 y 57 a partir de las 10 de la mañana.