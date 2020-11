Giro en la causa: un informe de Gendarmería refuerza la hipótesis de que Evelyn Herrera fue asesinada

Un informe de Gendarmería Nacional determinó que tanto el cuerpo de Evelyn Antonella Herrera (17) como su conducta permiten descartar que se haya suicidado, según le confirmaron fuentes judiciales a diario Hoy. La adolescente desapareció el 18 de septiembre de 2015 y fue encontrada muerta dos semanas después en un cañaveral de calle 12 y Costanera de Berisso por dos chicos que caminaban por el lugar.

La menor había salido junto a su hermano hacia la Escuela Secundaria n°1 de 9 y 168 pero nunca llegó. Hubo más de 60 rastrillajes en los que la Policía no logró encontrarla, hasta que su cuerpo apareció a unos 300 metros del colegio. Aunque siempre se sospechó de un suicidio, la investigación nunca lo determinó y en 2016 la causa fue archivada. Para el abogado Dante Calderón, representante de la familia de la joven, quedaron muchos interrogantes.

Detalles forenses

“El cuerpo tenía tres estados distintos de descomposición, de los cuales dos no condicen con el estado del clima. Ella no tenía la mitad de la cara (se había dicho que había sido atacada por alimañas) y nosotros creemos que fue asfixiada en la parte de los huesos hioides; no tiene garganta. La tuvieron en un lugar cerrado y después la pusieron en el descampado. Tampoco está la data de muerte, que ahora lo vamos a determinar por el clima, y por cuánto tiempo estuvo en el lugar”, explicó el letrado.

Agregó: “El psicólogo forense analizó la causa y tampoco determinó nada. Una semana antes ella había grabado un video en contra del suicidio y ayudaba mucho a sus compañeros a no pensar en esa circunstancia. (Los forenses) también concluyeron que Evelyn no tenía intencionalidad suicida”.

“Sostenemos que esto es un claro femenicidio, que, a diferencia del femicidio, implica la impunidad y que el Estado es cómplice en esta situación”, remarcó el profesional y añadió: “La autopsia se hizo pero no siguió el curso normal: investigación, análisis toxicológico, cierto tiempo para poder realizarla bien y una serie de elementos que, si se hubieran hecho correctamente, hoy tendríamos una causal de muerte”.

Sospechosa carta

El abogado recordó: “Al principio la causal de muerte fue el suicidio, pero después tenemos un paro cardiorrespiratorio. El informe final que determina el archivo de la causa dice que el suicidio no fue toxicológico ni farmacológico y, si hubiera sido por alguna de esas causales, no se pudo determinar por cuál. Sí aparece el rostro probablemente quemado”.

“La causa se reabrió gracias al Centro de Protección a la Víctima. Con las cuestiones que se están empezando a encontrar, esperamos tener al menos la data de muerte, y desde ahí la investigación correrá otro rumbo”, le dijo el letrado a este multimedio. Y detalló: “No hay una fecha específica de cuándo murió; es muy difícil probarlo, lo cual también nos despertó sospechas”.

Uno de las preguntas que se hizo Calderón fue por qué el celular de la adolescente apareció en las manos de uno de los sospechosos, quien sería el hijo de un comisario que prestaba servicios en la comisaría Primera.

También cuestionó la “supuesta carta que habría dejado Evelyn en un lugar que se rastrilló mal muchas veces”.