Grave crisis delictiva en la región: ¿quién nos cuida?

En apenas cinco días se produjeron en un sector de la ciudad tres episodios de extrema gravedad. Estos dejaron una persona muerta y dos con heridas de bala, que no terminaron con sus vidas de milagro. Todos ocurrieron en Melchor Romero y sus inmediaciones, y cada uno, por diferentes motivos. Por estas horas, la Policía platense trata a toda costa de esclarecer estos episodios que tiñeron de sangre la ciudad.



Sin embargo, no fueron los únicos episodios de inusitada violencia, ya que, la escalada delictiva y criminal no se detuvo y tampoco discriminó barrios. Así, en la semana que pasó, hubo que convivir con salvajes entraderas en Gonnet y El Palihue; con un brutal robo contra el playero de una estación de servicio, que estuvo a punto de matar a uno de los delincuentes; y, con el cobarde asalto de dos motochorros contra una estudiante de Medicina. Este último ocurrió en cercanías de la zona roja, cuando la mujer cumplía con un pedido en su trabajo de repartidora de alimentos, y terminó con cortes en su cuello y en sus piernas.

Baleados

En lo que fue primicia exclusiva de diario Hoy, el martes pasado, un joven de 19 años recibió un disparo que le rompió un pulmón, el diafragma, el bazo y el estómago. De acuerdo a la versión policial, “todo se trató de un asunto de drogas” que culminó con la agresión, hecho que ocurrió en 161 y 528. Tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, el damnificado se recuperó de manera milagrosa y pasó, en pocas horas, de terapia intensiva a una sala común.



También, fue informada solo por este medio una violenta pelea, registrada la tarde del sábado en 52 entre 161 y 162 . En ella, un hombre de 38 años recibió impactos de bala en el cuello y en la cabeza, tras una pelea que mantuvo con su cuñado y su concuñado. Fue atendido, en primer término, en la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, y luego, derivado al Policlínico San Martín. Ayer, en tanto, se registró el homicidio de una chica de 18 años, en Romero.



Además de los incidentes con armas de fuego, hubo que lamentar otros con armas blancas. En 2 y 64, el martes pasado, Karina Orellana (24) hacía un reparto para Pedidos Ya! y fue atacada por dos hombres. “Me tiraron de la bicicleta en la que iba, me pegaron en la cara y me empezaron a asfixiar en el piso. Intenté defenderme, hasta que sacaron un cuchillo y me hicieron cortes superficiales en el cuello y en la pierna, y uno más profundo en la mano izquierda, por el que me aplicaron tres puntos de sutura”, le contó la joven estudiantes de Medicina a este diario. En tanto, agregó que los malhechores “ingresaron a una casa de 63 entre 116 y 117”.



El jueves, diez hampones –entre menores y presos con domiciliaria- ganaron el interior de una casa de 121 bis y 99, saqueándola. Mientras que durante la madrugada del sábado, dos maleantes amenazaron con degollar al playero de la estación de servicio Puma, de 520 y 19, sometiéndolo a una paliza. Uno de los cacos, al intentar abrir el buzón donde se escondía el dinero, terminó con serios cortes en una mano. Por causa de estos cortes, casi se desangró y debió ser hospitalizado.