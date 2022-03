Habló el hijo de la mujer asesinada en un cumpleaños: “De una fiesta a estar velando a mi mamá”

Los vecinos de Villa Elvira todavía no salen de su asombro por el triste episodio en el que una mujer de 57 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. En las últimas horas habló el hijo de la víctima, quien se refirió a los hechos ocurridos y dejó unas desgarradoras palabras.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en las calles 604 entre 125 y 126, del barrio Villa Alba. En ese lugar se estaba realizando un cumpleaños, hasta que irrumpieron cuatro sujetos y una joven de la zona que quisieron ingresar a participar de la fiesta y, ante la negativa del dueño de la finca, se produjo un altercado que terminó en tragedia.

De acuerdo a lo señalado ante los medios de comunicación por parte de Maximiliano, uno de los hijos de la mujer fallecida, “el jueves pasado fue mi cumpleaños número 28, pero el sábado lo festejamos junto a mi familia. A la madrugada vinieron un grupito de pibes que querían pasar a mi casa. Yo no quería que pasaran y comenzamos a discutir”.

En este mismo sentido, en relación a los agresores y sobre el dramático final de lo que debió ser un momento alegre, el hombre añadió que “podría llamarlos conocidos, son del barrio, quisieron ingresar, empezó la discusión y terminó todo así. De una fiesta a estar velando a mi mamá, es algo que no me lo esperaba. No estamos preparados para este momento de esta manera”.

Sobre cómo continuó la situación cuando él mismo le negó la entrada al grupo de alborotadores, Maximiliano remarcó: “Se quedaron afuera y seguían queriendo entrar. Después nos patearon todo y arrancaron a los tiros. Mi vieja estaba en la cocina cuando dispararon, fue adelante mío. Escuchamos los balazos, les dije: Tírense al piso. Pensé que se había tirado o se había desmayado, cuando la di vuelta me llevé la peor parte”.

Por otro lado, en medio de las lágrimas manifestó: “Quisiera que esto fuera un sueño. Ahora hay que convivir con el vacío, acompañar a la familia, estar con mi papá, que es una persona mayor. Se fue el sostén de la casa, la que cocinaba, iba a laburar todas las mañanas”. Al mismo tiempo sentenció con unas sentidas palabras: “Gracias, ma, por darme la vida, no te quería despedir así, viejita”.

El caso

Mientras estaban festejando, los implicados llegaron al lugar con intenciones de ingresar, pero recibieron una negativa como respuesta. A raíz de esto se produjo una fuerte discusión con uno de los hijos de la víctima y hermano del cumpleañero, con quien intercambiaron golpes de puño. En ese momento uno de los individuos extrajo un arma de fuego y efectuó al menos cinco disparos.

Lía Mabel Silva perdió la vida en medio del tiroteo iniciado por los implicados, cuatro hombres y una mujer de entre 18 y 24 años que, enojados porque no pudieron ingresar a la fiesta, abrieron fuego contra la vivienda en la que se estaba llevando a cabo la celebración. Uno de los proyectiles impactó en su cabeza, quedando gravemente herida.

La mujer fue trasladada al hospital San Martín de La Plata, donde finalmente ingresó fallecida. En tanto, un joven de 21 años resultó herido en una pierna y fue trasladado al hospital Larraín de Berisso.